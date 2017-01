Alistamento militar online começa a ser recebido nesta segunda-feira

O alistamento militar, tanto presencial, quanto feito pela internet, começa nesta segunda-feira, 2 de janeiro. Homens que completam 18 anos em 2017 devem fazer o alistamento até o dia 30 de junho, o prazo é o mesmo para os dois meios de inscrição. Na internet, o candidato fazer o alistamento pelo site: www.alistamento.eb.mil.br



No alistamento online, o candidato precisa estar com a certidão de nascimento, comprovante de residência e CPF em mãos. Após preencher toda a ficha, ele receberá uma senha com a qual poderá acompanhar o andamento da inscrição. Com a senha também é possível saber quando e onde deve se apresentar à seleção, se vai seguir no serviço, ou se será dispensado ao final do processo.



Quem não tiver CPF, precisa se alistar pessoalmente, no prédio da Junta de Serviço Militar, na Avenida Brasil, 560, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30. Nesse caso, além da certidão de nascimento, e do comprovante de residência e CPF, se o candidato o possuir, deve ser entregue uma foto 3X4.

“Independente de como o jovem realizar o alistamento, ele precisa passar por uma comissão de seleção, que ocorre sempre a partir de agosto. Eles passam por avaliações médicas e é verificado se eles atendem a todos os critérios para entrar no serviço. Quem for dispensado recebe o certificado de dispensa”, explica o secretário da Junta de Serviço Militar, Antônio Passarella.



Ele reforça que todos os homens que completam 18 anos precisam se alistar. “Quem deixa de cumprir alguma etapa, ou perde o prazo de alistamento, fica em débito com o Serviço Militar, e isso implica em uma série de conseqüências. A pessoa perde o direito de tirar o passaporte, não pode ser inscrito em faculdade, e também não pode ser chamado para vaga de concurso público”, encerra.