Saturno será o planeta regente de 2017

O astro regente de 2017 é Saturno, considerado o deus do tempo pela mitologia grega. Ele teria destituído o pai dele, Urano, dos poderes de Deus, e por conta de uma profecia que indicava o mesmo destino para ele, Saturno teria engolido os quatro primeiros filhos, Vesta, Ceres, Juno, Plutão e Netuno. A esposa dele, Réia, ficou inconformada e salvou Júpiter, o caçula, que estava para nascer. Mais tarde ele derrotou o pai e o depôs como dizia a previsão.



A regência de saturno, conforme indica o estudo astrológico, significa que as tensões presentes nos cenários políticos, econômicos e pessoais, vai exigir das pessoas determinação. “Ele é o senhor do tempo, e nos convida a muito trabalho, muita disciplina e muita paciência, porque ele é o ceifador. Saturno traz à tona tudo de negativo. Por isso, 2017 vai ser um ano de dificuldades, mas se você tiver trabalho disciplina e organização, consegue vencer todos os desafios. Se estiver na contramão dele, você vai pegar as dificuldades que estão e continuarão”, explica a terapeuta olhística, filósofa clínica e astróloga, Rosangela Rossi.

Segundo ela, as pessoas têm muito medo de Saturno, porque em anos anteriores quando ele foi regente, muitas coisas ruins aconteceram. “Mas é fundamental lembrar que todos os anos acontecem coisas ruins. Elas sempre vão acontecer, e naqueles momentos ocorreram com uma intensidade maior. Isso acontece porque ele fecha um ciclo e abre outro. É como preparar a terra, primeiro você ara, tira todas as ervas daninhas para poder plantar e esperar a colheita, que nesse caso vai levar 28 anos, tempo de duração dos ciclos desse astro”, explica a astróloga.



Então, para passar por esse ciclo, Rosangela diz que vai ser preciso aprender a lidar com todas as dificuldades trazidas por Saturno. “Quem estiver atento, ligado, com empenho em trabalhar e força de vontade vai colher bons frutos. Saturno é um velho ranzinza, ele exige muito. Mas quem se esforça acaba conseguindo ser salvo, como aconteceu com Júpiter. Ao mesmo tempo, ele é o senhor da sabedoria, porque com conhecimento, nós vencemos as dificuldades. Então vamos precisar colocar todos os nossos conhecimentos em prática”, pontua.



A política e a economia no Brasil devem continuar em momentos muito difíceis. “Alguns devem estar mais difíceis que em 2016. Saturno não perdoa. Ele vai limpar tudo o que estiver errado. Ele vai fundo nessa limpeza. Vamos ter muita tensão ainda em todos os campos, e também vai ser um momento de tomada de consciência muito grande”, diz Rosangela.



As últimas decisões tomadas pelo governo no final de 2016 ainda não devem surtir nenhuma melhora na situação da população. “Vamos ter pequenos avanços, em apenas alguns aspectos. As pessoas sentem muito esse tipo de momento, porque acontecem muitas perdas. Fechar feridas abertas dói, porque a reconstrução acontece de dentro para fora. Não adianta esperar uma salvação rápida. Saturno vai testar a todos, sem exceção. Ou as pessoas fazem bem feito, ou não fazem. Isso vale para qualquer pessoa, independente da classe social, ou de qualquer outra coisa”, comenta.



As mudanças levam tempo para acontecer, segundo a terapeuta. O andamento das coisas vai depender de como vamos encarar e lidar com todas as dificuldades. Embora dificuldades no campo social também estejam presentes, ela comenta que há uma tomada de consciência notada já em 2016.

“As pessoas devem estar mais voltadas para social, como no caso do senhor que mataram porque defendeu um morador de rua, todo mundo de mobilizou e a consciência humana ficou maior. Mas o egoísmo ainda continua muito presente. Precisamos estar muito conscientes, de quem sem amor e solidariedade, não temos como avançar. Esse ano vai ser de chamado, e muitas vezes ele precisa ser feito pela dor”, avalia.



As tensões na política devem seguir até mesmo depois das próximas eleições, em 2018, e a tendência é que melhore só a partir da segunda metade de próximo mandato presidencial, é que deve ser sentida alguma melhora. “O Brasil vai começar a se organizar bem devagar. Não devemos esperar nenhuma salvação rápida, e talvez, a partir de 2020, alguns frutos comecem a florescer”, afirma Rosangela.



Ela orienta as pessoas a não criarem expectativas, mas a traçar metas e se empenhar nelas. “A realidade não é cruel, porque a gente pode trabalhar e lidar com ela. Nós aprendemos a lidar com dificuldades e tragédias. E quando você está preparado, o resto fica mais fácil, porque o que vem é lucro. A grande mensagem desse ano é disciplina e ordem. Então, tudo depende exclusivamente de nós”, encerra.

A influência de Saturno para cada signo segundo a página Horóscopo Diário

Saturno é o regente do ano e deve influenciar a cada signo de uma maneira diferente. Confira a análise do que será exigido para os nativos de cada uma das casas astrológicas, de acordo com o site: WWW.horoscopodiario.com.br.

ÁRIES:

Estude, viaje, busque novas ideias. Tudo aquilo que deseja só vai se realizar com base no conhecimento. Abra essa cabecinha, sorria mais e olhe para o novo, espiritualize-se e tudo vai dar certo, ariano, principalmente na área profissional. E lembre-se: fique calminho!

TOURO:

Prepare o seu bolso e as emoções, pois o desapego a coisas essenciais e materiais será fundamental nesse ano que se aproxima, taurino. É hora de se libertar de algumas coisas, principalmente aquilo que tanto tem medo. Invista na sua criatividade e no amor, pois os dois podem te levar longe...

GÊMEOS:

É hora de amadurecer, geminiano. Por mais que seja difícil, pare um pouco de pensar em muitas coisas e foque naquilo que realmente precisa e deseja. Dedique-se de corpo e alma em tudo na sua vida. Se conheça mais!

CÂNCER:

Viva como um verdadeiro caranguejo, somente com o essencial, se alimentando bem. É claro, sem esquecer de estudar e trabalhar bastante. Os cancerianos também precisam, em 2017, expandir seus horizontes e ver que tem muita vida fora da concha, beleza? Nada de choro, hein!

LEÃO:

A vida amorosa vai continuar passando por testes e, por mais engraçado que seja falar isso pra um leonino, ame-se mais, muito mais, ok? Por outro lado, diminua essa bola aí um pouquinho para acabar não se machucando outra vez e, finalmente, conseguir alcançar a maturidade que parece estar faltando em sua vida. Paciência!

VIRGEM:

2017 será um ano para os virginianos serem menos chatos e mais otimistas. As oportunidades vão aparecer e, por mais que em alguns momentos você possa se sentir meio tristinho, não desanime de jeito nenhum, tudo será necessário para seu crescimento. Fique de olho no seu namorado(a) e se alguma coisa não tão legal acontecer, o pensamento é esse: bola pra frente!

LIBRA:

Os librianos nem gostam de jogar um charme, não é mesmo? Mas pra isso, será necessário se decidir logo se vai entrar pra academia ou natação e cuidar mais do seu corpinho. Apesar da energia estar em alta, descansar vai fazer muito bem pra você. Cuide da saúde!

ESCORPIÃO:

Os escorpianos, mais que nunca, vão querer passar por cima de quem for para alcançar seus objetivos, mas calma aí. Vá em busca de seus sonhos, mas valorize aquilo que realmente te faz sentir bem e não um vazio no peito. Não tome decisões de cabeça quente e não gaste tanto em compras no shopping, por exemplo.

SAGITÁRIO:

O segredo em ganhar aquele dinheiro que você tanto quer pra fazer uma viagem não será fazer chantagem emocional com seus pais, mas sim explorar a sua criatividade. Segure essa ansiedade, respeite seus limites e logo o sucesso virá, por mais difícil que isso pareça, sagitariano. Pé no freio!

CAPRICÓRNIO:

Mais um signo que terá foco sua vida profissional, o que não é novidade para os capricornianos. Apesar daquela chance de passar no vestibular ou ser promovido surgir, talvez seja a hora de mudanças. Tente abrir essa cabeça tão cheia de certezas e olhar as coisas boas da vida. Desapegue um pouco!

AQUÁRIO:

Liberdade x responsabilidade será algo que vai ficar martelando na sua cabeça, aquariano. Cuidado com as falsianes, pois as amizades vão passar por fortes mudanças, mas sem deixar de buscar o prazer entre amigos. E vê se não gasta muito dinheiro, beleza?

PEIXES:

O foco em 2016 será parar de sonhar um pouco para colocar mais as coisas em prática. Se você estuda, coma os livros. E se trabalha dedique-se ao máximo, pois só assim os seus verdadeiros sonhos se tornarão realidade. Você estará mais sensível, peixinho, então cuidado com ilusões e respeite seus limites.