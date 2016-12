Projeto da MRS conscientiza população a prevenir acidentes na linha férrea

A Malha Regional Sudeste (MRS) da Rede Ferroviária Federal está promovendo a iniciativa Linha da Vida, com o objetivo de evitar a ocorrência de acidentes na linha férrea. De acordo com o coordenador do projeto, Marcelo Kanhan, não se trata exatamente de uma campanha, mas de uma conscientização permanente.

“Durante as nossas conversas sobre segurança na MRS, onde falamos sobre atropelamentos e colisões com veículos, investigamos a fundo as possíveis causas desses acidentes, e acabamos chegando a uma raiz comum, que é comportamental”, explica Kanhan. “Conseguimos identificar que, se algo fosse diferente no comportamento dos motoristas e dos pedestres, os acidentes poderiam ser evitados. Entretanto, entendemos que essas atitudes não podem ser mudadas facilmente, devido à pressão diária das grandes cidades. Temos diversos compromissos, vivemos situações de estresse, e precisamos nos deslocar para trabalhar em lugares distantes. Assim, por causa dessa pressão, as armadilhas comportamentais acontecem quase automaticamente, e as pessoas agem sem pensar. Na pressa, a população acelera o carro no sinal amarelo, corre para passar pela linha antes do trem e manda mensagens pelo celular enquanto caminha, comportamentos que são muito difundidos e trazem grande risco”.

A proposta do projeto Linha da Vida é veicular as mensagens de prevenção a uma rede de pessoas interessadas, tanto no governo, quanto na sociedade civil, para promover a reflexão. “A informação é o melhor caminho para a modificação de um comportamento”, ressalta o coordenador. “Por exemplo, muitos não sabem que 40% dos acidentes de trânsito acontecem pelo consumo de álcool e, sem essa informação, muita gente não leva a sério a recomendação de não dirigir após beber algumas cervejas”.

O site www.linhadavida.org e a fanpage do Facebook @projetolinhadavida possuem informações sobre comportamentos a serem evitados para prevenir esses acidentes. São conteúdos direcionados a motoristas de ônibus, motoristas de caminhão e condutores iniciantes, entre outros grupos. “As pessoas podem se engajar no projeto de três formas diferentes. O modo mais simples é se informar e passar essa conscientização para frente. Outra possibilidade é nos procurar para que possamos promover reuniões nas comunidades e oferecer palestras com essa conscientização. Podemos até mesmo oferecer o espaço”, explica Kanhan. “Por fim, há uma outra atitude que os especialistas em segurança chamam de cuidado mútuo. Se, em um grupo de duas ou mais pessoas, uma ficar atenta ao comportamento da outra, esses riscos podem ser evitados. Esse princípio também funciona ao lidar com uma pessoa que aceita críticas, como a sugestão de um familiar para reduzir a velocidade do carro”, sugere.