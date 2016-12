Homem reage a assalto e agride suspeito com bastão de metal

Um homem, cuja idade não foi divulgada, foi vítima de um assalto no bairro Santa Terezinha, zona Nordeste, na noite dessa quarta-feira, 28. Segundo o que ele informou à Polícia Militar, dois homens o abordaram. Enquanto um deles colocou uma faca em sua cintura, o outro exigiu que ele lhes entregasse os pertences, gritando “Perdeu, passa a chave do carro e o dinheiro da carteira!”. Fingindo que obedeceria à ordem, o homem reagiu, golpeando a cabeça do suspeito que anunciou o assalto com um bastão de metal, que estava no porta-malas do carro. Nesse momento, ele fugiu, sentido bairro Mariano Procópio, deixando o comparsa para trás.



O segundo suspeito chegou a dar uma facada na vítima, que pegou na carteira que estava por baixo da camisa e o feriu no braço e no dedo direito. O autor fugiu em seguida, sem levar nada da vítima.

Fonte: Da Redação/Colaboração Julia Ramiro