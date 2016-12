Palio pega fogo e pedestres apagam incêndio com extintores

Um Fiat Palio pegou fogo na tarde dessa quinta-feira, 29, enquanto transitava pelo cruzamento entre a Rua Batista de Oliveira e a Avenida Itamar Franco, no Centro. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas por pessoas que passavam pelo local, com o uso de extintores. Os militares realizaram procedimentos para resfriamento do capô do veículo, onde se iniciou o incêndio e a situação foi normalizada. O acidente, cujas causas não foram divulgadas, não deixou vítimas.