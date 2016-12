IPTU terá reajuste de 6,99% em 2017

O reajuste do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCRS) ou Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CCSIP) foram regulamentados em 6,99%. A medida foi assinada pelo prefeito Bruno Siqueira e publicada por meio de decreto nos Atos do Governo dessa sexta-feira, 29.

O documento também estabelece as condições de desconto para o pagamento das taxas. Os cidadãos que quitarem o valor até o dia 10 de fevereiro, à vista, terão desconto de 8% sobre o total dos impostos, caso não haja dívidas em aberto com a prefeitura. Àqueles que possuírem algum débito pendente, mas quitarem o valo total até 10 de fevereiro, terão desconto de 5%. O decreto ainda regulamenta a divisão do pagamento em parcelas, que deverá ser feito até o dia 10 de cada mês.

A certidão de isenção ou remissão estará disponível no site da prefeitura, pelo www.pjf.mg.gov.br, em 16 de janeiro. Os impostos serão entregues a domicílio, entre 16 de janeiro e 3 de fevereiro. A partir de 9 de fevereiro as taxas também poderão ser retiradas pelo site da prefeitura. Quem preferir, pode retirar as taxas nas unidades do Espaço Cidadão, a partir de 1º de fevereiro e a isenção, a partir de 13 de fevereiro.