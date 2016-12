A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) divulgou nesta quarta-feira, 28, o resultado final, após análise de recursos, do processo seletivo para contratação de técnico de nível superior I – farmacêutico geral, farmacêutico análises clínicas e farmacêutico homeopatia (Edital nº 314 – SARH). Os aprovados deverão aguardar convocação para contratação. Os resultados foram publicados no Diário Oficial Eletrônico do Município e podem ser conferidos aqui.

Fonte: Assessoria PJF