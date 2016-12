Um posto de combustível foi assaltado na madrugada dessa quinta-feira, 29, no bairro Quintas das Avenidas, zona Nordeste. Segundo um funcionário do posto, quatro homens desceram de um veículo e anunciaram o assalto. Foi levada a quantia de R$350 que estava com a vítima. Após o fato, os autores fugiram sentido ao bairro Vivendas da Serra, porém, não foram localizados.