Dupla assalta posto e leva R$500 no São Pedro

Um posto de combustível foi assaltado na madrugada dessa quinta-feira, 29, no bairro São Pedro, Cidade Alta. Segundo os homens que estavam trabalhando no local, dois indivíduos armados com revólver os renderam e levaram a quantia de R$500. Uma das vítimas detalhou que os suspeitos chegaram a pé e que um deles foi em sua direção e levou R$200, enquanto o outro foi em direção à loja de conveniência do posto e ao render outro funcionário levou mais R$300. Após a ação, os autores fugiram e não foram localizados.