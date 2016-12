“Confraternização Universal” - Veja como ficará o funcionamento dos serviços da PJF durante o feriado

Em virtude do ponto facultativo na sexta-feira, 28, e do feriado de Ano Novo, 1º de janeiro de 2017, não haverá funcionamento nos órgãos da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), sendo mantidos os serviços de plantão.

Confira:

Parque da Lajinha:

Funcionará normalmente, das 8 às 17 horas.

Parque do Museu Mariano Procópio:

Fechado de sexta a segunda-feira.

Funalfa:

A sede, os centros culturais “Dnar Rocha” e “Bernardo Mascarenhas”, o Museu Ferroviário e a Biblioteca Municipal “Murilo Mendes” não funcionarão durante os três dias. O Centro de Esportes Unificado (Praça CEU) funcionará das 7 às 20 horas na sexta-feira e ficará fechado sábado e domingo.

Cesama:

Funcionará em esquema de plantão nos três dias, atendendo pelo telefone 115.

Defesa Civil:

Funcionará em esquema de plantão, atendendo pelo telefone 199.

Demlurb:

A coleta acontecerá normalmente.

Espaço Cidadão:

Não haverá expediente nos três dias.

Feiras livres:

Não haverá feira no domingo.

Restaurantes populares:

Funcionarão normalmente.

Guarda Municipal (GM):

Funcionarão normalmente nos três dias a Central 153, a Supervisão Operacional e o posto no Hospital de Pronto Socorro (HPS). A equipe de apoio à fiscalização de posturas trabalhará nos dias 30 e 31, além do apoio que a Guarda prestará ao show de réveillon.

Saúde:

As unidades de Urgência e Emergência funcionarão em regime de plantão. Haverá expediente normal nas unidades de Pronto Atendimento (Upas) de São Pedro, Santa Luzia e Benfica; de Urgência e Emergência (Regional Leste); no Pronto Atendimento Infantil (PAI); no Serviço de Atendimento Móvel de Saúde (Samu); e no Hospital Pronto Socorro (HPS).

Assistência Social:

Casas de acolhimento institucional e serviços para população de rua funcionarão normalmente. Os conselhos tutelares atenderão em esquema de plantão, pelos telefones: Sul/Oeste – 9939-9073; Centro/Norte – 9939-8073; Leste – 9939-9373.

Horário de funcionamento das agências da Cemig neste final do ano

As agências e os postos de atendimento da Cemig terão horário de funcionamento reduzido nos próximos dois dias úteis. Nesta sexta-feira (30/12), o atendimento presencial será realizado das 7h30 às 12 horas, e na próxima segunda-feira (2/1), das 13h às 17 horas. Caso o cliente precise contatar a Cemig fora desses horários, ele pode utilizar os canais de atendimento digitais da empresa ou o telefone 116, que funcionam 24 hora por dia.

O aplicativo Cemig Atende, disponível para smartphones e tablets, conta com 18 serviços, nos sistemas operacionais Android, IOS e Windows. A agência virtual, no portal da Cemig, também oferece diversos serviços com conforto, agilidade e segurança.

As agências e postos de atendimento da Cemig voltam a funcionar normalmente na terça-feira (9/12), a partir das 8 horas.

Atendimento virtual

O Cemig Atende oferece conforto e segurança aos consumidores e permite que economizem tempo ao resolverem questões relativas à empresa nos canais diitais. Para usar o aplicativo, após a instalação nos smartphones ou tablets, é necessário apenas fazer o cadastro com o CPF e o número do cliente.

Os principais serviços solicitados são referentes à consulta de débitos, visualização de segunda via de fatura, acesso a histórico de contas, envio de leitura, consulta a histórico de protocolos e alerta sobre falta de energia.

Neste ano, o Cemig Atende disponibilizou mais um serviço para os usuários: o Pagamento Mobile, em parceria com o Banco Bradesco. Assim, clientes do Bradesco podem pagar as contas de energia através do aplicativo. O Pagamento Mobile permite a redução dos custos com tarifas, agiliza o atendimento e oferece mais segurança ao consumidor. O novo serviço é pioneiro no país e está disponível para o sistema Android. A participação de outros bancos já está sendo negociada.

Fonte: Assessoria PJF/Assessoria Cemig