Protestos políticos e perdas trágicas marcam último quadrimestre do ano

Os últimos quatro meses de 2016 contaram com diversos movimentos de protesto contra propostas de Michel Temer, após o impeachment de Dilma Rousseff. Os estudantes juiz-foranos seguindo movimentos nacionais fizeram atos nas principais avenidas e vias do município e muitos questionaram as pautas relativas não só a educação, mas a todo o movimento, para o espaço físico das escolas, por meio das ocupações.



No meio do conturbado contexto político nacional, o prefeito Bruno Siqueira conseguiu conquistar a reeleição. Ele disputou o segundo turno com a candidata Margarida Salomão. O processo eleitoral também surpreendeu pela quantidade expressiva de votos nulos e brancos.



Na reta final do ano, os crimes mais uma vez trouxeram o choque e a perplexidade para a população. Em um deles, uma empresária de 16 anos foi assassinada a tiros dentro do estabelecimento no qual trabalhava, durante uma perseguição entre membros de gangues rivais, que chegaram à porta do local.

SETEMBRO



Uma sala no 10º andar do Edifício Solar do Progresso, na Avenida Barão do Rio Branco, sofreu um incêndio na noite do dia 27. O Corpo de Bombeiros precisou usar uma alavanca para arrombar a porta de entrada do imóvel, onde funcionava uma imobiliária. Não havia ninguém no local, e as chamas foram combatidas, com o equipamento de proteção do próprio prédio. Diversos materiais foram queimados, e a causa do incêndio ainda hoje é desconhecida, embora a perícia técnica tenha feito trabalhos no local.



As chamas fizeram com que estilhaços das janelas fossem espalhados pela Avenida Rio Branco, que ficou interditada para a passagem de veículos. De acordo com a assessora de comunicação do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros, tenente Priscila Adonay, o prédio estava com a documentação regular quando o problema aconteceu. Atualmente, a edificação está em processo de regularização do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), que foi encaminhado ao corpo técnico em Belo Horizonte.

Foto: Rafaela Carvalho

OUTUBRO



No dia 2 de outubro os juiz-foranos conheceram o resultado das eleições municipais. Bruno Siqueira e Margarida Salomão iriam para a disputa do segundo turno, e 19 nomes foram eleitos para a Câmara. No total, 12 vereadores foram reeleitos e sete novos nomes foram somados à lista. Embora a delegada Sheila Oliveira tenha sido eleita com a maior votação da história (9.921 votos), e a vereadora Ana do Padre Frederico tenha sido a segunda maior votação 7.300, as mulheres continuam sendo a esmagadora minoria na Casa Legislativa.



No dia 30 de outubro, os juiz-foranos reelegeram Bruno Siqueira com 57,87% dos votos. As abstenções e os votos nulos e brancos chamaram a atenção dos especialistas. No primeiro turno, 79.234 eleitores não compareceram à votação e 35.029 anularam o voto.



A discussão sobre o Projeto de Emenda Constitucional 55 (PEC do Teto), que propunha o congelamento dos gastos públicos, incluindo Saúde e Educação, assim como outras medidas anunciadas pela equipe de Michel Temer causou uma onda de protestos. Enquanto parte da população levou críticas às reformas para as ruas, os estudantes mostraram resistência dentro das instituições de ensino. Alunos da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) ocuparam o prédio da Reitoria durante 47 dias. Os estudantes do Ensino Médio do Colégio de Aplicação João XXIII ficaram no prédio da instituição por mais de 20 dias organizando cronogramas com diversas atividades, com o apoio dos universitários.



Estudantes do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais (IF-Sudeste), o Instituto Estadual de Educação (IEE/ Escola Normal), a Escola Estadual Duque de Caxias e da Escola Estadual Almirante Barroso também aderiram ao movimento de protesto por meio de ocupações.



A comerciante Elisane Aparecida Moreira Dias, de 36 anos, trabalhava no estabelecimento do qual era dona, junto com o marido dela, no bairro Manoel Honório, zona Leste, quando foi assassinada por disparos de arma de fogo no dia 29. O crime aconteceu em função da disputa por ponto de drogas no bairro Santa Rita, zona Leste. Um jovem de 18 anos era perseguido por um homem pertencente a uma gangue rival. O rapaz tentou fugir dos disparos dentro do comércio, onde foi alvejado, assim como a empresária. A Polícia prendeu dois homens e dois adolescentes, um rapaz e uma moça, como responsáveis pela ação.



“Não é fácil, eu busco me fortalecer em Deus cada dia mais. Mas sei que nada vai trazer minha mulher de volta. Procuro sempre olhar para frente, porque se virar para trás, só o que vejo é mágoa”, diz o marido de Elisane, o empresário João de Deus Cabral Dias. Ele conta que datas comemorativas, como o Natal, foram doloridas. “É um casamento de 15 anos, nós lutamos muito para chegar aonde chegamos juntos. Isso desestruturou toda a minha vida, a deixou de cabeça para baixo”.



Ainda segundo Dias, ele foi convidado a participar de reuniões sobre a segurança no bairro. “O povo ainda está assustado com tudo o que aconteceu. Mas precisamos seguir em frente, trabalhar e continuar. Muitos clientes ainda não retornaram à casa, assim como alguns funcionários não foram mais trabalhar depois do ocorrido”, relata.

Foto: Jéssica Pereira

NOVEMBRO



A morte do jovem Matheus Goldoni, expulso de uma casa de shows, na Cidade Alta, e encontrado no curso da cachoeira do Vale do Ipê em completou dois anos no dia 17 de novembro, e após a prisão de cinco homens apontados pelas investigações como responsáveis pelo crime, quatro deles devem ser levados a júri popular e responder por homicídio triplamente qualificado, conforme decisão do Tribunal do Júri, divulgada em junho desse ano.



“Nós sempre fomos em busca da verdade, paralisamos nossas vidas para encontrarmos uma solução mais rápida para o caso. Até aqui estamos muito satisfeitos com o andamento do processo, esperamos que continue assim. Que o júri popular e a justiça sejam feitos”, afirma a mãe de Matheus, Nívea Goldoni, que acompanhou, assim como a família, todas as fases do inquérito policial, que foi finalizado e remetido à Justiça, com mais de 300 páginas.

“No princípio, falavam que ele deveria estar bêbado, drogado, ou louco, mas isso não condiz com a criação que ele teve, nem com quem ele era. Então tivemos que provar que todos estavam errados. Era um menino que tinha sonhos, buscava uma carreira militar, estava terminando os estudos e estava muito empolgado porque havia sido promovido no serviço, depois de dois meses de contratação. Nós tiramos nossa força de Deus, para que isso não se repita com ninguém. Nenhuma pessoa tem direito de tirar a vida de outra pessoa, como fizeram com o meu filho”, reflete Nívea.



O Uber iniciou a atividade em Juiz de Fora no dia nove de novembro. O sistema de transporte privado promete uma série de funcionalidades e teve adesão instantânea de parte da população. Ao mesmo tempo, o serviço criou uma polêmica com o táxi, que já sentia uma queda de 40% nas corridas em função da crise econômica. O Uber se tornou foco de fiscalização, já que uma lei municipal de 2015 proíbe a presença desse tipo de serviço, onde é considerado transporte clandestino de passageiros. Até o momento, nove veículos vinculados ao serviço foram apreendidos pela Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra).

Foto: Jéssica Pereira

DEZEMBRO



O avião que transportava a equipe da Chapecoense para Medellín, capital da Colômbia, onde a equipe catarinense disputaria a final da Copa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional, caiu e vitimou 71 pessoas, entre elas, o zagueiro juiz-forano Marcelo Augusto Mathias da Silva, de 25 anos, que deixou um filho de 11 meses. O corpo do jogador foi sepultado em Juiz de Fora, no dia 4 de dezembro, no Cemitério Municipal. Milhares de pessoas prestaram homenagem ao atleta durante o velório realizado na Câmara dos Vereadores.



Antes que o ano acabasse, outra tragédia causou a assombro. Após uma pancada de chuva na noite do dia 13, um deslizamento de terra na Rua Benedito Pinto, no bairro São Mateus, zona Sul, vitimou Akemi Vieira Yamakoshi de 35 anos e João Pedro Yamakoshi Oliveira Amaral, de seis, mãe e filho. Eles ficaram presos em um cômodo da casa. Embora diversas pessoas tenham se esforçado para fazer o resgate dos dois, quando conseguiram acessar, eles haviam morrido. Mãe e filho foram sepultados no Cemitério Municipal, no dia 15.



Mesmo com tanta dor, perda e sofrimento, 2016 deixou uma série de ensinamentos, e depois de passar por momentos de escuridão, podemos deixar a citação de Cecília Meireles como reflexão: Porque a vida, a vida, a vida só é possível reinventada.

Foto: Jéssica Pereira