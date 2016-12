População aposta em superstições para atrair boas energias no ano novo

Ano após ano, muitas famílias continuam praticando as superstições típicas de Réveillon, que prometem sorte, saúde e prosperidade na nova etapa. Apesar de muitas pessoas dizerem que as famosas simpatias não rendem resultados, a fé e a esperança para o próximo ano continuam. As superstições vão desde a cor da roupa usada no momento da virada até as comidas ingeridas às 0h.



“Os mais antigos dizem que o consumo da lentilha na ceia de ano novo traz fartura e prosperidade”, conta Ney Martins, chef de cozinha. “Uma das formas mais simples de preparar esse alimento é junto com o arroz. É só cozinhar o arroz normalmente, cozinhar a lentilha e misturar os dois. A quantidade depende muito do gosto e do tamanho da família”.



Outro grupo de alimentos que sempre faz parte das simpatias de Ano Novo são as frutas. “Tradicionalmente, as pessoas comem 12 uvas às 0h, sendo uma para cada mês do ano. As sementes devem ser guardadas na carteira, para que sempre haja dinheiro do bolso durante o ano que se inicia. A romã também é uma fruta típica desse momento. Os supersticiosos guardam sete sementes na carteira, porque este é o número da perfeição, para que nunca falte dinheiro no próximo ano. As frutas secas, como o damasco, a cereja e as nozes também trazem prosperidade”, continua o chef.



De acordo com ele, as simpatias não estão ligadas somente ao aspecto financeiro. “O figo, por sua vez, traz saúde a quem mordê-lo às 0h. Muitos dizem que o abacaxi deve ser evitado, para que o novo ano não tenha espinhos. A população pode montar a tradicional mesa de frutas, unir essas frutas em uma salada ou adicioná-las aos pratos salgados, tornando-os agridoces”.



Em relação às carnes, Martins explica que aves que ciscam para trás devem ser evitadas, de acordo com o folclore popular. “Alguns defendem o pernil, mas outros já não aprovam esse tipo de carne por ser de porco. O peixe é uma ótima pedida para essa época, porque lembra o milagre da multiplicação dos pães e peixes realizado por Jesus na Bíblia. Dizem, por conta disso, que o peixe também traz fartura e prosperidade. É importante lembrar que essas tradições devem ser analisadas, porque o que é bom para uma família pode não ser para a outra”, ressalta.



O especialista acrescenta que as bebidas também são importantes na hora de brindar e comemorar o fim de mais um ciclo em família. “Espumantes e vinhos, como o Lambrusco, são ideais para esse momento. Outra opção é utilizar as bebidas para temperar carnes, como lombos ou pernis. O vinho branco é ótimo, porque dá textura e maciez à carne. Para os que não consomem álcool, recomendo o preparo de bons sucos de frutas”, conclui o chef. “Acreditando ou não nessas superstições, penso que o maior ritual para um bom ano é o momento de partilha e comunhão com a família”.

VESTUÁRIO



Há pessoas que acreditam que, na hora da virada, outros fatores podem influenciar nas energias de 2017. A representante comercial Vanessa Casali, por exemplo, sempre acreditou em horóscopo e, pela primeira vez, irá se vestir com a cor mais harmoniosa para seu signo no Réveillon. “Eu, minha mãe e minha irmã iremos passar o Ano Novo com a melhor cor para os nossos signos de acordo com uma previsão que vimos em um programa de televisão. Eu sou de Leão, e vestirei amarelo. Minha irmã irá usar salmão, a cor certa para o signo de Gêmeos, e minha mãe, que é Aquariana, estará usando azul”.



Vanessa acredita que essa prática trará boa sorte no novo ano. “De um modo geral, esperamos um ano com mais harmonia. Sempre me identifiquei muito com as características do meu signo e com as previsões, então acredito que 2017 será um ano melhor se seguirmos essa superstição”, finaliza.