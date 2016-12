Ano novo chega com calor intenso em toda a região

No último final de semana de 2016, o tempo permanece parcialmente nublado e com possibilidades de pancadas de chuvas durante o período da tarde dessa sexta-feira, 30, em toda a Zona da Mata mineira. De acordo com o meteorologista Luiz Ladeia, do 5º Distrito de Meteorologia (Inmet).



No sábado, 31 de dezembro e domingo, 1º de janeiro , véspera e dia mundial da paz, as previsões indicam que o céu amanhece com presença de nuvens e fica nublado, mas o calor intenso registrado nos últimos dias tendem a continuar. As temperaturas permanecem entre a mínima de 18° e máxima de 36°.

ALTAS TEMPERATURAS



O meteorologista afirma ainda que as temperaturas elevadas continuam nas primeiras semanas do ano e devem se estabelecer com máximas acima dos 30°.