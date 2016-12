Um ônibus foi assaltado na BR-267, altura do distrito de Igrejinha, zona Norte, na madrugada dessa quarta-feira, 28. As vítimas, motorista e cobrador, relataram que um veículo ocupado por cinco indivíduos interceptou o ônibus. Três deles entraram no coletivo, sendo que um estava em posse de uma arma de fogo e os outros dois com uma machadinha. Foram levados os celulares das vítimas, R$270 e a chave do ônibus.