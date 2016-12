Cesama inicia obras de remodelação de 200 metros do sistema de esgotamento sanitário do Bairro Ipiranga

Nesta terça-feira, 27, a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) iniciou a remodelação do sistema de esgotamento sanitário da Rua Bady Geara, no Bairro Ipiranga, incluindo a substituição de 200 metros da rede da via. A obra será realizada no trecho entre as ruas Cônego Lauro Neves e Elmaia Cunha, com previsão de término para meados de janeiro. “A comunidade era atendida por uma tubulação antiga, desgastada pelos anos de uso, e que não mais comportava a demanda atual. Trocaremos as manilhas de 150 milímetros de diâmetro por tubos de PVC com 200 milímetros, que reforçarão a coleta de esgoto no bairro”, informou o diretor técnico-operacional da empresa, Márcio Augusto Pessoa.

Para a realização dos trabalhos, será preciso interditar o trânsito no trecho, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. “Nossa intenção é atuar com o mínimo de impacto sobre a rotina dos moradores, lembrando que a obra trará muitos benefícios e qualidade de vida, incluindo a redução das ocorrências de vazamentos de esgoto”, detalhou Márcio Pessoa.

As ações de substituição são realizadas ao longo de todo o ano, seguindo uma programação de prioridades, onde é avaliada a necessidade de troca. Esta análise leva em conta a antiguidade e o desgaste do material, o fato de o dimensionamento da tubulação já não ser compatível com o número de imóveis atendidos e os transtornos causados aos usuários do sistema, além dos custos de manutenção.

Fonte: Assessoria PJF