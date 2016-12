Caixa inaugura posto de atendimento na sede da PJF

Foi inaugurado, nesta terça-feira, 27, o Posto de Atendimento Bancário (PAB) da Caixa Econômica Federal no prédio-sede da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), equipado com caixa eletrônico ativo das 9 às 19 horas e atendimento completo das 11 às 16 horas, de segunda a sexta-feira. As operações são vinculadas à agência Manchester, localizada na Avenida Rio Branco. Cerca de 700 servidores que trabalham no prédio-sede serão beneficiados.

A cerimônia contou com a presença do secretário da Fazenda, Fúlvio Albertoni, e da secretária de Administração e Recursos Humanos, Andréia Goreske, que descerraram a placa de inauguração, junto com o superintendente da CEF, Luiz Guilherme de Campos. Também estiverem presentes o gerente regional de canais, Humberto Luiz da Silva Júnior, e a gerente de atendimento de Pessoa Jurídica Pública, Marcelle Galdino Ferreira.

O secretário da Fazenda, Fúlvio Albertoni, destaca a importância da parceria, que nasceu de uma licitação pública. “Essa foi a primeira licitação da história da Prefeitura de Juiz de Fora para administração da folha de pagamento dos servidores, tendo a Caixa, que é um banco cem por cento público, como vencedora. O processo teve início em 2014, demonstrando a transparência e a legalidade que temos com o recurso público. Essa parceria vai dar continuidade à valorização do servidor, que é o principal objetivo dessa administração”. A secretária de Administração e Recursos Humanos, Andréia Goreske, também ressalta a importância do PAB: “O objetivo é garantir maior comodidade aos servidores, facilitando o atendimento”, destaca.

“A gente vai conseguir atender às demandas dos servidores, e a agência Manchester vai apoiar todo o trabalho que será desenvolvido aqui”, ressaltou o superintendente da CEF, Luiz Guilherme de Campos.

Fonte: Assessoria PJF