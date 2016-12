Shows e queima de fogos vão animar as comemorações de Ano Novo

A tradição das comemorações de Ano Novo em Juiz de Fora será mantida neste final de 2016. A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) anunciou, na segunda-feira, 26, a programação completa das festividades, que contará com shows musicais e pirotécnicos.

De acordo com o secretário adjunto de Governo, Paulo Gutierrez, as atrações começam pela manhã, no calçadão da Rua Halfeld, com um show da banda Zona Blue, em concentração a partir das 10 horas. Ao meio-dia, a primeira queima de fogos será feita no Terreirão do Samba, e a tradicional chuva de papel picado toma conta do coração da cidade. Logo após, a bateria da Liga das Escolas de Samba comanda a festa, com a apresentação das concorrentes aos postos de Rainha e Princesa do Carnaval 2017.

Para romper o ano e dar as boas-vindas a 2017, haverá queima de fogos no Morro do Cristo e no Terreirão do Samba, à meia-noite. O show pirotécnico deve durar entre nove e dez minutos e poderá ser visto de vários pontos da cidade. O acesso ao mirante será fechado às 20 horas, por medida de segurança.

Fonte: Assessoria PJF