Um posto de combustível foi assaltado na noite dessa terça-feira, 27, no bairro Costa Carvalho, zona Leste. Segundo um funcionário, dois homens, estando um deles armado, entraram no local e anunciaram o assalto. Um dos suspeitos apontou a arma para a vítima enquanto o outro levava o dinheiro do caixa. Foi levada a quantia de R$560. Os autores não foram localizados.