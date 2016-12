Defesa Civil recebe 40 chamadas durante a noite de terça-feira

A Defesa Civil recebeu 40 chamadas devido à forte chuva que ocorreu na noite dessa terça-feira, 27. Entre os bairros que mais registraram volume de chuva estão o São Pedro, com 86,87mm, Aeroporto, com 69,47mm, e Passos Del Rei, com 69,23mm. A média de todos os pluviômetros da cidade foi de 38,81m.

Nessa manhã de quarta-feira, 28, alguns comerciantes na Rua Espírito Santo necessitaram retirar lama em frente aos estabelecimentos. Entre as ocorrências mais graves, está uma queda de árvore na Rua Carlos Palmer, no Vila Ozanan, que danificou a rede elétrica. Outra árvore caiu na Avenida Rio Branco esquina com Doutor Romualdo, no Centro. Além disso, um muro na Rua Salvador Del Duca no Nova Era, zona Norte, caiu atingindo meia pista.

Também foi registrado um alagamento no bairro Mariano Procópio, onde a Rua Feliciano Pena foi totalmente interditada. No Cascatinha, o muro de um clube desabou e a rede de drenagem não suportou o grande volume de água.

O Corpo de Bombeiros também atendeu ocorrências relacionadas à chuva. Foram registradas nove capturas de insetos, 23 envolvendo árvores, dois destelhamentos, dois desmoronamentos e quatro enchentes.