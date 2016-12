Chuva volta a alagar ruas de JF

A chuva forte que atingiu Juiz de Fora na noite dessa terça-feira, 27, deixou vários pontos de alagamento na cidade. De acordo com postagens de juiz-foranos em redes sociais, as principais vias do Centro da cidade que sofreram com alagamentos foram a Avenida Presidente Itamar Franco, a Avenida Rio Branco, a Avenida dos Andradas e a parte baixa da Rua Espírito Santo. No bairro Alto dos Passos, a Rua Barão de São Marcelino ficou totalmente alagada.

No bairro Cascatinha, zona Sul, várias sacolas de lixo rodaram por conta da inundação na Rua Itamar Soares de Oliveira. Na Avenida Itamar Franco, também foi possível ver sacos de lixo na enchente. Na Rua Padre Café e na Rua Mamoré, no bairro São Mateus, também na Zona Sul, o alagamento chegou a cobrir as rodas dos carros que passavam. Até as 23h da noite dessa terça-feira, havia relatos de árvores caídas nos bairros São Pedro, no bairro Granbery, zona Oeste e região central, respectivamente. Na Avenida Rio Branco, uma árvore do canteiro central também caiu com as pancadas.

Quedas de energia também foram registradas em diversas regiões. No bairro Boa Vista, Zona Sul, o muro de um terreno caiu. Até o fechamento desta edição, no entanto, não havia informações oficiais do Corpo de Bombeiros ou da Defesa Civil sobre o número de chamados atendidos.

Esquina da Rua Padre Café com Avenida Itamar Franco. Foto: JF da Depressão

Esquina da Avenida Itamar Franco com Rio Branco também foi completamente alagada. Foto: JF da Depressão