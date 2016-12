Retrospectiva 2016: Explosão na Imbel assustou juiz-foranos em vários pontos da cidade

O segundo quadrimestre de 2016 trouxe uma série de surpresas e sustos para os juiz-foranos. A explosão de um dos paióis da Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel) foi ouvida em diversas regiões da cidade e, em um primeiro momento, causou confusão, já que ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido. A morte de um jovem casal, por conta da conduta irresponsável e imprudente de um homem causou perplexidade e tristeza. Assim como a morte do menino Paulinho, que deixou uma história de perseverança, amor e solidariedade gravada na memória da cidade e na vida de muitas outras pessoas.



Também foi no segundo quadrimestre que Juiz de Fora recebeu eventos importantes, como a primeira edição da Bienal do Livro, que movimentou o mercado literário da cidade, despertando o interesse e a curiosidade de jovens e adultos. Nesse período, o Museu Mariano Procópio foi reaberto à visitação após oito anos fechado para reformas.

MAIO



O casal Vanessa Venazoni, 33 anos, e Eduardo Vieira, 31 anos, morreram em um acidente na madrugada do dia 14, na Avenida Brasil, na altura do bairro Poço Rico, zona Sudeste. Eles estavam em uma motocicleta, quando colidiram com um carro que vinha na contramão em alta velocidade. O suspeito, um homem de 33 anos, se apresentou à Polícia cinco dias após o crime, alegando que não havia ingerido bebida alcoólica. A Polícia Civil (PC), responsável pela investigação, reuniu um conjunto de provas, que indicou o contrário.



O homem não só teria feito uso de bebidas, como estava na contramão e avançou um sinal vermelho antes da batida. Ele foi preso no dia 30 de maio, por homicídio doloso, quando se assume o risco de matar. Testemunhas indicaram que ele estava presente em uma festa, onde teria bebido. O depoimento do homem, de acordo com a delegada responsável pelo caso, Patrícia Ribeiro, era cheio de contradições. Ele deixou o carro que conduzia sem prestar socorro as vítimas. Com o impacto, Eduardo morreu na hora, enquanto Vanessa foi arremessada no leito do Rio Paraibuna, e só foi encontrada 60 horas depois da colisão.

JUNHO



A população de Juiz de Fora recebeu a Primeira Bienal do Livro, no dia 14 de junho. Foram seis dias de palestras, encontros com autores, sessões de autógrafos, mesas redondas, contação de histórias, e oficinas, em 60 horas de atividades culturais. Após a realização do evento, a organização comemorou a passagem de cerca de 50 mil pessoas pelo espaço, que contou com 45 estandes de editoras locais e de vários pontos do país, assim como outros ambientes, dedicados às atividades da programação. A avaliação da iniciativa foi tão positivo que a segunda edição foi confirmada e está sendo organizada para 2018.



No dia 20 de junho outro susto deixou os juiz-foranos perplexos, um adolescente de 12 anos morreu após cair do 12º andar de um prédio, localizado na Rua Sampaio, no bairro Granbery, Centro. Testemunhas ouvidas pela Polícia Militar (PM), no dia acontecimento, disseram que o garoto estava arrumando as cortinas da janela do apartamento onde morava, quando o acidente ocorreu.



O porteiro do prédio foi quem ouviu o barulho e acionou a família do adolescente, a PM e o Samu. O serviço de urgência chegou a tentar reanimar o menino, mas ele não resistiu ao politraumatismo que sofreu, e morreu no local. As investigações apontaram que a morte foi acidental.

JULHO



Desde maio de 2015, todos nós começamos a acompanhar a luta do menino Paulo Sérgio de Carvalho Chagas Neto, conhecido como Paulinho. Ele foi diagnosticado com leucemia em abril de 2013, quando iniciou o tratamento, mas em maio de 2015, durante a fase de manutenção, a doença voltou a ser detectada. Os pais dele, Paula Chagas e Octavio Fernandes iniciaram a campanha #Juntospelopaulinho, em um grupo no Facebook, para incentivar o cadastro para doação de medula óssea.



A adesão à campanha foi muito maior do que o esperado e hoje, o cadastro de medula de Juiz de Fora conta com mais de 42 mil inscrições. Os estoques de sangue ainda estão operando com tranqüilidade, de acordo com o Hemominas, por conta de campanhas como a que foi feita pela família de Paulinho.



No entanto, o menino morreu no dia 27 de julho, em São Paulo, durante a recuperação, depois de ter sido transplantado. “A lição que tiramos de todo esse percurso é a importância da solidariedade, do amor, do companheirismo. Eu infelizmente tive que sentir a dor para aprender. Agora sei qual é o caminho para salvar vidas. As pessoas que passam perto de nós, elas podem ser salvas e a gente não percebe. Então eu entendi que precisamos estar mais atentos a dor do próximo”, reflete Fernandes. Ele criou o Blog “Um Café Comigo- Uma leitura do dia a dia com humor!” no qual expressa pensamentos sobre vida, fé, saúde e cotidiano.



“O Paulinho nos deixou há exatos cinco meses, e para conviver com a perda, depois de tudo, precisamos de tratamento. Somos humanos e não super-heróis, como muitos nos trataram, sentimos dor, saudade, sofrimento. Mas como cristãos acreditamos que ele está em um lugar melhor e o nosso objetivo é alcançar o que ele já alcançou”, diz o pai do menino.

AGOSTO



A seleção feminina de vôlei não tinha perdido nenhum set nas Olimpíadas de 2016, até chegar nas quartas de final, em um jogo muito disputado contra a equipe da China, na noite do dia 17. Foi durante esse jogo que um paiol da Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel) explodiu e causou um estrondo que pôde ser ouvido em diversos pontos da cidade. Ninguém ficou ferido em função da explosão, mas vários danos a imóveis foram encaminhados para a indústria. As estruturas de dois outros paióis foram danificadas e o material foi retirado e encaminhado ao 4º Depósito de Suprimentos do Exército. As atividades na Indústria ficaram suspensas de agosto a dezembro, quando foi liberada a área administrativa.



“Atualmente contamos com quase 80% do efetivo trabalhando, é uma questão de tempo para que toda a totalidade das atividades retorne. Aconteceu o incidente. Houve a instabilidade química de um dos materiais, mas é importante destacar o aprendizado que veio com o caso. Retornamos melhores do que éramos. A fábrica de mais de 80 anos, e com relatos raros de acidentes, embora trabalhe com material de risco. Após o acidente mapeamos todo o processo produtivo e deixamos as regras de segurança mais rígidas”, explica o assessor de comunicação institucional da Imbel, o coronel Malbatan Leal.



A imbel trabalha, ainda de acordo com Leal, na construção do paiol detonado e no reparo dos dois outros para que as atividades sejam completamente retomadas.

Também em agosto o Museu Mariano Procópio (Mapro) foi reaberto para visitação, depois de ficar oito anos fechado para o público para reformas. Com a reabertura da Galeria Maria Amália, no dia 23, a exposição “Esplendor das Formas – Esculturas no Museu Mariano Procópio”, permitiu a contemplação de 200 esculturas do século XIX e XX. Desde então, o Mapro recebeu mais de oito mil pessoas. Duas mil estiveram inseridas em ações educativas com o público escolar, não só de Juiz de Fora, como também de cidades da região, como Leopoldina, Ubá, Pedro Teixeira, entre outras.



“Trabalhamos com a expectativa do término do restauro da Vila. Esse conjunto de obras visa garantir a estabilidade da casa para o futuro”, explica o diretor do Mapro, Douglas Fasolato.

Ele ainda adianta que vários projetos devem ser executados em 2017, como o restauro do decorativismo e de parte do acervo que já conta com recurso para a restauração e aguarda a finalização do projeto de transporte especializado em obras de arte.

