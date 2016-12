Denúncias de violência contra a mulher aumentam em JF

Entre os casos que chocaram os juiz-foranos em 2016, está o de uma mulher de 27 anos que foi encontrada em chamas no Bosque dos Pinheiros, zona Leste. O crime aconteceu no dia 31 de julho e, após intensas investigações, no dia 22 de setembro a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), apresentou o responsável pelo crime, um homem de 32 anos que também era suspeito de ter estuprado a mulher. A vítima, internada desde a data do crime, em estado grave, morreu no dia 02 de outubro.



De acordo com a coordenadora da Casa da Mulher, Rose França, o órgão registrou, até o dia 30 de novembro, cerca de 8.590 atendimentos a mulheres vítimas de violência. Rose afirmou que esse índice foi alcançado devido o aumento de denúncias. “As vítimas estão criando coragem para denunciar, pois têm a certeza que o agressor não vai ficar impune. Muitas mulheres chegam com medo de denunciar, mas nós incentivamos, falamos sobre a proteção e a importância da denúncia”, comentou.



A agressão psicológica pode ser que não ganhe espaço quanto os outros tipos, porém é a mais registrada. “A agressão psicológica retira da mulher sua autoestima. O agressor faz chantagem, humilha, não permite que ela vá a determinados lugares. Faz com que a autoestima dela fique baixa, a ponto de se sentir psicologicamente dependente do agressor”, esclareceu à coordenadora. Rose afirmou que esse tipo de violência é a mais comum, mas muitas vezes não denunciada porque a mulher se sente culpada. “A agressão física deixa marcas e conseguimos enxergar. A psicológica deixa marcas dentro da alma. Ela destrói a mulher, muitas vivem a base de remédio e tentam se matar”.



Os outros crimes registrados são agressão física, patrimonial e estupro. A coordenadora afirmou que os casos patrimoniais são recorrentes a mulheres idosas e ressaltou que as denúncias de estupro aumentaram na cidade. “As pessoas pensam que o agressor é apenas o companheiro, mas pode ser um filho, sobrinho ou neto, por exemplo. O agressor pode está dentro da família”, explicou Rose.



O primeiro atendimento é muito importante, falou a coordenadora, pela fragilidade do momento, o primeiro contato pode definir o futuro da mesma. “A gente procura que toda rede de enfretamento a violência contra a mulher trabalhe de forma integrada e tenha os mesmos objetivos. Esse trabalho integrado mostra para mulher que ela tem condições de ser cuidada. Quando ela sofre com a violência, nós, toda a rede, estamos à disposição para protegê-la”.



A Casa da Mulher está localizada na Rua Uruguaiana, n°94, no bairro Jardim Glória, zona Noroeste. O atendimento é de segunda a sexta-feira de 8h às 12h e 14h às 18h.