Governo publica medida provisória sobre diferenciação de preços em função do meio de pagamento

Foi publicada pelo governo no “Diário Oficial da União” nessa terça-feira, 27, uma medida provisória sobre a diferenciação de preços de bens e serviços, em relação ao prazo e ao modo com que o pagamento é realizado.

Quem compra em dinheiro, por exemplo, poderá receber descontos por parte dos comerciantes.

A mudança tem como objetivo deixar aliviar dívidas jurídicas e de pessoas físicas, além de reduzir a burocracia do comércio com o exterior. A medida faz parte do pacote de medidas microeconômicas anunciadas pelo governo e se for aprovada poderá resultar na redução dos custos do crédito ao consumidor.

Foi explicado pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que a proposta irá permitir que pagamentos realizados à vista recebam descontos, o que já acontece mesmo sendo proibido.