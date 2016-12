O Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo (Sinttro), divulgou na noite dessa segunda-feira, 26, em sua página do Facebook um comunicado anunciando uma manifestação agendada para a próxima quarta-feira, dia 4. O ato será realizado na Avenida Rio Branco, no bairro Manoel Honório, a partir das 14h e tem como objetivo reivindicar maior segurança aos motoristas e cobradores. De acordo com o presidente do sindicato, Vagner Corrêa, não haverá paralisação nesse dia e sim um protesto.