Indivíduos armados levam mais R$600 em assalto no Paço Del Rey

Um posto de combustível foi assaltado na madrugada dessa terça-feira, 27, no bairro Paço Del Rey, Cidade Alta. Um homem de 35 anos que estava trabalhando no local relatou que foi abordado por dois indivíduos e que um deles estava armado com um facão. Os suspeitos ameaçaram a vítima e levaram a quantia de R$200. Eles também abordaram outro homem, de 26 anos, que estava trabalhando como vigia no estacionamento de caminhões e levaram R$460, fugindo em direção ao bairro Nova Califórnia. Foi realizado o rastreamento, porém eles não foram localizados.