Uma padaria foi assaltada na noite dessa segunda-feira, 26, no bairro Bom Jardim, zona Leste. A vítima, que estava trabalhando no caixa, foi abordada por um indivíduo armado com revólver, que após ameaçá-la levou do caixa a quantia de R$300. O autor fugiu em direção à Rua Leonora Goretti e não foi localizado.