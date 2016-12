Guarda Municipal se capacita para uso de lançadores de munição de borracha

Toda a tropa da Guarda Municipal (GM) passou, na última semana, por treinamento para manuseio de lançadores de munição de borracha. Foram dois dias de curso prático ministrado no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio. A parte teórica da capacitação foi cumprida em etapa anterior, na sede da GM. O armamento não letal foi adquirido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) para emprego em situações específicas, como operações e grandes eventos.

Os lançadores se destinam ao trabalho ostensivo e controle de distúrbios. Eles atuam com três tipos de munição diferentes, cada uma com uma forma e uma função. A "soft punch", uma espécie de bexiga de borracha, preenchida com material em pó, oferece elasticidade, de forma que o projétil expande, distribuindo a energia durante o impacto. A "trimpact" apresenta cartucho contendo três unidades de projéteis de borracha, em forma cilíndrica e oca. A terceira opção é a "Multimpact", cujo cartucho é provido de 12 pequenas esferas de borracha maciça, de 1,5 cm de diâmetro cada uma. No primeiro caso, a munição se destina a uso direcionado a um único alvo. Nos dois últimos, as munições têm efeito de dispersão de multidão, haja vista que em um único disparo são lançados vários projéteis de borracha.

Cada modalidade possui um limite de distância mínima a ser utilizada, e a mira para acionamento deste tipo de arma deve ser feita para as pernas e não para o abdômen do indivíduo. Isso porque o objetivo do armamento não letal é fazer cessar a ação empreendida, sem lesões significativas ou incapacitações permanentes.

O armamento tem regulamentação na Lei 13.060, que disciplina o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública em todo o território nacional. De acordo com o artigo 1º da Lei Municipal 13.167, de 14 de junho de 2015, que dispõe sobre o uso de armas e equipamentos não letais pela Guarda Municipal de Juiz de Fora, é necessária aprovação em curso específico para o porte do equipamento.

Instrutores

O curso foi conduzido por três guardas municipais treinados pela empresa fabricante do armamento. Eles passaram três dias no centro de treinamento da Condor, no Rio de Janeiro, habilitando-se para a multiplicação do conhecimento.

