Dengue e estado de emergência em saúde marcam primeiros quatro meses do ano

O ano de 2016, como qualquer outro, nasceu repleto de expectativas, e boas intenções. O panorama, no entanto, foi marcado por muitas reviravoltas na política, por um cenário econômico de incertezas e dificuldades, por protestos, rivalidades e muitas situações de intolerância em Juiz de Fora, no Brasil e no mundo todo.



Mas para não dizer que não falamos das flores, houve um protagonismo forte da juventude, que disse nas redes sociais, ruas e escolas o que quer para o próprio futuro. Empreendedores juiz-foranos mudaram suas próprias realidades e a do entorno deles, com ideias criativas e ousadas. Inúmeros projetos foram criados ou continuados na tentativa de fazer com que vidas fossem transformadas, seja pela educação, pelo acesso ou pela inclusão. Muitas histórias de luta e persistência também foram destaque nas páginas do Diário Regional e a partir dessa terça-feira, 28, iniciamos uma retrospectiva, com os acontecimentos que marcaram Juiz de Fora e ficarão em nossas memórias.

JANEIRO



Já no princípio de 2016, a Saúde do Município encontrou problemas para prestar os serviços à população. No dia 7 de janeiro, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) decretou estado de emergência na saúde pública da cidade, por meio de um decreto. A medida permitiu a adoção de uma chamada pública para a contratação de serviços, com o intuito de prevenir uma possível crise no setor, diante da dificuldade na contratação de profissionais para a área.



A PJF teve 180 dias para organizar as contratações temporárias e remanejar servidores para atendimento prioritário nos setores de urgência e emergência. Por meio da medida, alguns hospitais da cidade receberam e atenderam parte da demanda do Hospital de Pronto Socorro (HPS).



Também no setor da saúde, outro destaque foi a epidemia de dengue. Só nos primeiros 25 dias do mês, 600 pessoas foram infectadas pela doença na cidade. Ao longo do ano, 48 mortes por dengue foram confirmadas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Por conta do agravo no número de casos, outro decreto de emergência foi publicado, no dia 26 de janeiro, para que a cidade recebesse um reforço de 50 agentes de endemia para combater a infestação do mosquito. Além das contratações, foram criados dois centros de hidratação, uma no bairro Benfica (na antiga Policlínica), zona Norte, e no PAM- Marechal, Centro. Ambos funcionavam 24h por dia e foram desativados ao final do período de infestação.



Além dos centros e das contratações, as ações de fiscalização de terrenos particulares foram intensificadas, assim como a realização de mutirões. Para 2017, a PJF antecipou uma série de iniciativas, com o objetivo de evitar que a epidemia chegue ao nível atingido no verão passado. No dia 15 de dezembro, a Sala de Operações de Combate ao Aedes aegypt foi instalada no auditório da Defesa Civil e integra sete órgãos, que atuam em diferentes frentes.



As chuvas tiveram um ciclo muito atípico a partir de 2014, com um período de estiagem muito extenso. Para evitar que a população ficasse sem o serviço, a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) precisou realizar um rodízio de água em todos os bairros da cidade. A medida chegou ao fim no dia 22 de janeiro. “Em dezembro de 2015, já operávamos em uma situação razoável em termos de volume de manancial, após um período de grande estiagem. Viemos de uma sequência ruim, mas conseguimos manter o abastecimento”, pontua o diretor técnico operacional da Cesama, Márcio Augusto Pessoa Azevedo.



Ainda de acordo com Azevedo, a situação atual é mais confortável e não há alteração prevista para 2017. “É importante que as pessoas continuem usando o recurso hídrico de maneira racional, sem desperdícios, tanto para reduzir os impactos ambientais, quanto para diminuir riscos de falta d’água em períodos de estiagem. Temos um potencial maior agora, em função da interligação da represa de Chapéu D’Uvas ao sistema. Mas evitar o desperdícioé fundamental”, pontua.

foto: Carlos Mendonça

FEVEREIRO



No dia 1º do mês, o primeiro caso de Zika vírus em uma gestante foi confirmado pela PJF. A paciente de 35 anos teria contraído o vírus na cidade de Rio das Ostras (RJ). O caso foi acompanhado pelo sistema de saúde. Segundo a SES, ao longo do ano, outros 11 casos foram registrados. Além disso, parcerias e capacitações foram feitas para lidar com a doença, que também é transmitida pelo Aedes aegypti.

]

Por meio do Zikalab, uma parceria público privada, 150 profissionais do sistema de saúde foram formados para lidar com gestantes portadoras do vírus desde o diagnóstico, até o acompanhamento pós parto. Esse conhecimento adquirido com a iniciativa foi multiplicado para outros colaboradores.



Um prédio de seis andares localizado no bairro Jardim dos Alfineiros, zona Norte, teve um dos pilares rompidos, após sofrer uma sobrecarga, também durante a noite do dia 1º. Trincas e rachaduras foram encontradas na estrutura do imóvel. Por conta do abalo na estrutura, 15 famílias precisaram ser desalojadas e, continuam dessa forma até o momento.



“Continua tudo no mesmo pé. Nada ainda foi decidido, a construtora não se propôs a fazer nada. A única coisa que o juiz determinou foi a realização de uma perícia, para saber as causas do problema, mas com o recesso de fim de ano, ainda não sabemos quando vai acontecer. Continuamos com o prédio abandonado, os vizinhos preocupados com a possibilidade de queda”, explica o representante dos moradores, José Fernandes da Silva. Ainda de acordo com ele, alguns dos desalojados estão pagando aluguel, outros estão na casa de parentes, na mesma situação que na época do dano à estrutura do prédio.

Foto: Jéssica Pereira

MARÇO



Um subsecretário da administração municipal, que teve o nome resguardado, foi vítima de extorsão. Ele ficou desaparecido desde a noite do dia 2, e foi encontrado no dia 3, em uma agência bancária do bairro São Mateus, na Zona Sul, onde se preparava para fazer transferências para uma conta indicada por criminosos. Os autores ameaçaram o homem, que disseram ter sequestrado a filha dele. O subsecretário ficou muito abalado e atendeu todas as ordens dadas pelos infratores, inclusive, deixou a casa dele, se hospedou em um hotel e descartou o celular. A Justiça e a Polícia Civil investigaram o caso de extorsão antes que ele repassasse os valores exigidos, constatando que a filha estava bem.



Também em março, foi criado o Departamento Municipal de Controle Animal, responsável por gerir as políticas públicas de proteção dos animais. Ele uniu todas as atividades de apreensão e adoção, o apoio à fiscalização feita por outras secretarias, a gestão dos contratos, o atendimento em clínicas, o programa de castração e as campanhas de conscientização contra os maus tratos e sobre a posse responsável. Em, 2016, o número de animais castrados pelo programa chegou a 15 mil, sendo quatro mil procedimentos realizados pelo Castramóvel, e os outros em clínicas conveniadas.



Atualmente, o canil trabalha com 600 cães, sendo que 95% desse total estão disponíveis para adoção. Os outros 5% passam por tratamento, filhotes ficam em uma quarentena, até se ter certeza de que estejam bem. O gatil tem cerca de 100 gatos e quase todos também aguardam adoção. “Conseguimos, por meio de convênios, tratamento para 100% dos animais. Tivemos um salto na proteção, embora saibamos que ainda não é o ideal. Estamos cientes do que precisamos melhorar. Em 2017, os nossos planos são ter um pequeno laboratório de análises e uma enfermaria.

Já começamos a usar uma sala para pequenos procedimentos e outra para banho e tosa”, comenta a chefe do departamento, Miriam Neder. Quem quiser adotar pode entrar em contato pelo telefone: 3690-3591, ou pela página no Facebook: “Canil Municipal Adote um Amigo”.

Foto: Jéssica Pereira

ABRIL



No dia 1º de abril os editais do concurso para o preenchimento de 164 vagas para a PJF foram publicados no Diário Oficial do Município. Os salários variam entre R$898,72 e R$10.038,68. O Tribunal de Contas do Estado (TCE) decidiu por suspender um dos editais, que disponibilizava 94 vagas, em junho. Os concorrentes para as outras 70 vagas fizeram a primeira prova no dia 28 de agosto. Em setembro, foram divulgados nomes e notas dos classificados para a segunda etapa do certame. Em novembro foram divulgados os gabaritos da segunda fase e, em dezembro, os classificados foram chamados para os testes de aptidão física.

foto: Jéssica Pereira