Consumidor deve estar atento às condições para troca de presentes

Mesmo após o Natal, há grandes chances de o comércio continuar recebendo consumidores. Isso porque muitos dos produtos comprados antes da data acabam sendo trocados pelos consumidores, por inúmeros motivos. Apesar de a troca ser conhecida como uma obrigação por parte do estabelecimento comercial, há prazos e condições que as lojas impõem para que os produtos sejam trocados, situações que devem ser observadas pela população.

Em caso de troca de produtos, o consumidor nem sempre pode optar pela troca por motivos considerados "simples", como não ter gostado do produto, da cor, tamanho ou outras características do produto. “O consumidor não tem direito à troca de produtos se ele não gostar do que recebeu ou se o mesmo não for do tamanho adequado para seu corpo, como sapatos e roupas, por exemplo".

Apesar disso, o que vale é o acordo feito entre o consumidor e o comerciante no momento da compra. Se houver um acordo entre as partes, o consumidor deve explicitá-lo no momento em que deseja trocar o produto. Ele explica que há casos específicos em que o consumidor tem direito à troca efetivamente. "Se o produto apresentar algum defeito ou se o fornecedor prometer a troca para o comprador no cupom fiscal, geralmente em forma de carimbo ou assinatura, o produto deve ser trocado”, explica o gerente de Departamento de Atendimento do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Juiz de Fora (Procon), Oscar Furtado.

No caso de um produto com defeito, o consumidor só deve levá-lo à assistência técnica no caso de haver possibilidade e obter um comprovante. É preciso solicitar um comprovante da data que o produto entrou para o conserto, para que o prazo de 30 dias de reparos para bens duráveis e 90 para bens não-duráveis seja cumprido pela assistência técnica da marca.

Ainda de acordo com Furtado, no caso das compras feitas pela internet ou catálogo em casa, o consumidor possui até sete dias para devolver o produto por qualquer motivo. Em casos de compras online, o consumidor tem mais vantagens do que naquelas realizadas nas lojas físicas, já que não tem contato direto com o produto.

Furtado ainda destaca que “toda vez que o consumidor for adquirir algum produto, deve exigir o documento fiscal da compra, se informar sobre as trocas e solicitar provas escritas sobre o prazo e as condições de realizá-la, pois caso ele não tenha como comprovar a autorização para a troca, o produto não poderá ser substituído”.