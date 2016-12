Entenda as vantagens e desvantagens do novo fator previdenciário

Está em vigor desde o dia 1° de dezembro o novo fator previdenciário. O novo sistema já exige por parte do segurado aproximadamente mais dois meses de trabalho para que seja possível compensar o aumento no desconto das aposentadorias. O índice diminui a média salarial e pode abaixar o benefício em até 40%. O segurado que agendou a aposentadoria no Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) até o dia 30 de novembro escapou do desconto maior.



Considerado o terror das aposentadorias por tempo de contribuição, o fato previdenciário foi criado com o intuito de desestimular os trabalhadores a solicitarem a aposentadoria na faixa dos 50 anos de idade. Isso acontece porque quanto maior for a idade do segurado ao pedir a aposentadoria, menor é o desconto do fator previdenciário no benefício que será recebido.



Em 2015, os trabalhadores ganharam uma chance de escapar do fator: a fórmula 85/95. Os trabalhadores cuja a soma da idade e com o tempo de contribuição chegava a 85 pontos (no caso das mulheres) ou 95 (no caso dos homens), ganha um benefício sem redutor. Caso o trabalhador complete essa pontuação até julho de 2017, por exemplo, vale a pena aguardar para pedir o benefício sem o desconto.



Para se embasar de como esse cálculo é mais vantajoso, desde que foi criado, os aposentados passaram a receber, em média, R$950 a mais, em comparação àqueles que tiveram o benefício calculo com o fator. Aos 59 anos de idade, um trabalhador só consegue os 95 pontos com 36 anos de idade de contribuições ao INSS.

ESPERE PARA SOLICITAR O BENEFÍCIO



Com a reforma da Previdência que o governo do Presidente Michel temer (PMDB) enviou ao Congresso, o fator previdenciário pode estar com seus dias contados. Mas isso não quer dizer que os trabalhadores precisam correr para se aposentar antes das regras se alterarem. Todos que já tiverem completado o tempo exigido de contribuição quando a reforma for aprovada não precisarão trabalhar mais para poder se aposentar.



Em casos como esse, alem de poderem escolher o melhor momento para solicitar o benefício, esses trabalhadores terão uma vantagem: a nova fórmula de cálculo da reforma vai ser melhor do que o fator para quem está na faixa dos 50 anos de idade e já tem o tempo mínimo de contribuição, que é de 30 anos (mulheres) e 35 anos (homens).

FATOR PREVIDENCIÁRIO

O que significa?

O índice é o resultado de um complicado cálculo que considera:

 Idade do segurado;

 Expectativa de vida do trabalhador na idade em que pede a aposentadoria;

 Expectativa de vida da população;

 Tempo de contribuição ao INSS;

Qual a razão de sua aplicação?

 O governo queria que os trabalhadores pedissem a aposentadoria com mais idade;

 Em prática, porém, as pessoas continuaram pedindo o benefício assim que completaram o tempo mínimo de contribuição, na faixa dos 50 anos;

A redução média no valor do benefício é de 30%.