Desembarque de passageiros fora dos pontos de ônibus está autorizado por lei

O Prefeito Bruno Siqueira sancionou a Lei 13.474, que torna obrigatório que os transportes coletivos parem fora dos pontos de ônibus após as 22h para o desembarque de mulheres, idosos e deficientes físicos. O objetivo da lei elaborada pelo vereador Fiorilo (PTC) é fazer com que, dentro do itinerário do ônibus, essas pessoas possam desembarcar em áreas mais seguras e mais próximas de suas casas, faciitando o trajeto. A sanção foi publicada no Diário Oficial do Município na sexta-feira, 23.

Conforme texto da legislação, que entrou em vigor imediatamente depois da publicação, a regra deve estar disponível para a leitura dos passageiros no interior de todos os veículos, em um local visível.

Na opinião da estudante de direito Marina Borges, a lei representa uma iniciativa positiva. “Não pego ônibus nesse horário com muita frequência, mas quando preciso, sinto muito medo de sofrer algum assalto ou estupro. É muito ruim a sensação de descer do ônibus em uma rua deserta, quando de repente aparece um homem”, comenta. “Normalmente dentro do ônibus me sinto mais segura, mas já passei por uma situação péssima, quando um homem que estava no mesmo ônibus que eu me seguiu pela rua quando eu desci. Com essa lei, poderei descer em lugares mais movimentados e iluminados”.

SEGURANÇA

O Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo (Sinttro) de Juiz de Fora tem realizado diversos protestos para que haja um aumento da segurança para os trocadores e motoristas dos ônibus da cidade. De acordo com Vagner Corrêa, presidente do Sinttro, a cidade chegou a registrar dez assaltos a ônibus em menos de cinco dias.

“Nós nos manifestamos na sexta-feira por uma maior segurança não só para os passageiros, mas para nós também. Queremos que mais medidas sejam tomadas, como um aumento no patrulhamento da Polícia Militar em bairros mais periféricos e perigosos”, explica Corrêa. “Já mandamos ofícios para a PM, o Ministério Público (MP) e a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), mas o problema continua. Na manhã dessa segunda-feira, 26, um motorista foi ferido quando o ônibus que dirigia foi apedrejado no bairro Sagrado Coração de Jesus, zona Sul, por causa de uma briga de gangues. Ele teve o braço quebrado e ferimentos na cabeça. É triste ver um trabalhador nessa situação, e, além disso, o motorista é um idoso de mais de 60 anos. É um absurdo, mas infelizmente não temos segurança”.

O motorista foi encaminhado ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS), onde permanece internado. Um dos autores de 20 anos, já foi preso e reconhecido pela vítima. O demais responsáveis já foram identificados, mas continuam foragidos.