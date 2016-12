Compressor de fábrica apresenta defeito e alarma funcionários

Uma falha em um compressor de uma fábrica de meias no bairro Industrial, zona Norte, preocupou os funcionários do local na tarde dessa segunda-feira, 26.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um dos técnicos de Segurança do Trabalho da indústria Rikam acionou os militares por volta das 16h20, informando que havia suspeita de um princípio de incêndio no interior da fábrica. Ao chegar no local, a equipe constatou que um dos compressores da área de produção estaria emanando grande quantidade de fumaça e a possibilidade de incêndio foi descartada. O equipamento foi desligado e os bombeiros orientaram os funcionários a realizar a manutenção. Ninguém ficou ferido.