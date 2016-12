Idoso é ferido com coronhada durante assalto à residência

Atualizada às 18h30 de 26/12/2016

Dois homens armados com duas pistolas e com rostos encobertos por camisas, invadiram o quintal de uma residência no bairro Novo Horizonte, Cidade Alta, no início da tarde dessa segunda-feira, 26. No momento, segundo informações da Polícia Militar (PM), cinco pessoas estavam na casa, entre elas, uma idosa de 72 anos e um idoso, de 77.

Logo depois de entrar no local, os suspeitos fizeram uma jovem de 25 anos de refém e, agredindo-a e ameaçando-a, obrigaram-na a entrar na residência. As outras pessoas que estavam no local, os dois idosos, uma mulher de 47 anos e outra de 27, percebendo o assalto, esconderam-se no segundo andar.

No entanto, a dupla arrombou a porta da casa e agrediu todos os ocupantes, ferindo o idoso de 77 anos com uma coronhada na cabeça. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Monte Sinai, onde foram atendidas. A Polícia Civil foi acionada para realizar perícias no local e a PM ainda trabalha no levantamento dos prejuízos às vítimas.