Casal é vítima de tentativa de homicídio no Santa Luzia

Um casal foi vítima de tentativa de homicídio na Rua Ibitiguaia, na altura do bairro Santa Luzia, zona Sul, na madrugada dessa segunda-feira, 26. O homem, 34 anos, relatou que estava em um bar acompanhado de amigos e a esposa dele, de 37 anos, e que em determinado momento, resolveu ir embora com ela. Segundo ele, ao sair de carro em direção ao bairro São Geraldo, zona Sul, onde reside, escutou o barulho e parou o veículo para verificar o que tinha acontecido.



Assim que desceu do veículo com a sua esposa, o homem se deparou com o autor indo em sua direção, e ao perceber que o autor estava armado com uma arma de fogo, pediu que sua esposa entrasse no veículo e gritou para o autor que não o conhecia e não queria problemas. Neste momento, o autor começou a correr em direção ao veículo e quando chegou na porta do lado direto, ele efetuou vários disparos de arma de fogo em direção vidro do carro, que atingiram a mulher.



O marido, ao perceber que a esposa foi atingida, a levou para ser atendida na UPA do bairro Santa Luzia, que ficava próximo ao local do crime. A vítima foi transferida para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), onde ficou em observação. Segundo informações do hospital, ela foi ferida com cinco disparos, três no tórax, um na perna e outro no braço direito.



O autor, 32 anos, foi encontrado próximo ao local e, ao ser abordado pelos policiais militares, tentou fugir, mas foi impedido pelos militares. Ele sofreu algumas escoriações no rosto, braços e pernas. No veículo do autor, foi encontrada uma arma de fogo calibre 38 com a numeração raspada e duas facas. O autor da ação confessou o crime e disse que achou que o homem iria agredi-lo. O marido da vítima reconheceu o autor. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão ao homem por tentativa de homicídio.