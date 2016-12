Homem armado com facas tenta agredir policial militar

Dois homens, de 27 e 28 anos, foram presos na tarde desse domingo, 25, na Rua José Camilo de Campos Neto, localizada no bairro Caiçaras II, Cidade Alta. Em patrulhamento pelo bairro, a viatura da Polícia Militar (PM) foi abordada por populares, que não quiseram se identificar por medo de represálias, mas relataram que alguns indivíduos estariam fazendo algazarra com o uso de drogas, bebidas e som alto.



Ao chegar na Rua José Camilo de Campos Neto, os militares encontraram alguns indivíduos que já são conhecidos pelos policiais por diversas passagens por tráfico de drogas, homicídio e porte ilegal de arma de fogo e, quando os militares solicitaram que fosse desligado o som, os dois indivíduos, visualmente alterados e agressivos, passaram a xingar os policiais e, ao serem advertidos, ficaram mais agressivos, sendo que um deles, em posse de uma garrafa de vidro, tentou agredir um militar com ela. No entanto, ele foi impedido por outro policial, que efetuou um disparo de bala de borracha contra o autor.



Nesse momento, os outros indivíduos passaram a tentar agredir os policiais, sendo um deles ferido em uma das mãos com uma garrafa de vidro. Os militares solicitam apoio de outras viaturas, e neste momento, o autor entrou em uma residência e saiu com duas facas indo em direção aos policiais e continuou a ameaçá-los. Os militares pediram que ele se acalmasse e soltasse as facas, porém ele continuou andando em direção aos policiais, que lhe alertaram que seria usada força potencialmente letal, mesmo assim o autor partiu para cima do mesmo militar que tinha tentado agredir com uma garrafa, no intuito de matá-lo.



Os militares tentaram conter a tentativa de agressão e ameaça a vida do policial, solicitando que o autor soltasse as facas, porém não obtiveram êxito, sendo necessário efetuar um disparo de arma de fogo de forma a neutralizar a ação. Mesmo assim, o autor não desistiu do intuito criminoso, sendo realizada nova conversa, e novamente, o autor não acatou, sendo assim foi realizado outro disparo que acertou a perna do autor. Ferido, o homem fugiu do local e se escondeu em uma casa localizada na Rua Poeta Mario Quintana.



A Polícia Militar realizou rastreamento pelo bairro e prendeu o outro homem por desacato e desobediência. Em seguida, encontraram o segundo autor escondido, que foi preso por tentativa de homicídio. Ele foi atendido na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, e depois transferido para o Hospital de Pronto Socorro. O policial ferido também foi atendido na Santa Casa.

TESTEMUNHAS

A primeira testemunha que estava presente no local afirmou que viu os autores extremamente agressivos quando os militares solicitaram que o som fosse desligado. Ela também tentou intervir com os autores, porém não obteve êxito, e relatou que viu o autor armado com duas facas tentando agredir os policiais.



A esposa do homem armado com as facas relatou que seu marido e o outro homem estavam usando drogas desde o dia anterior e que estavam bastante alterados. Ela disse ainda que o homem tem o hábito de se armar com facas e partir para cima das pessoas, sendo que ela mesma já foi ameaçada por ele, durante brigas conjugais, e que naquele momento, ele agiu da mesma forma.



A proprietária da residência no qual o autor pegou as facas também afirmou que viu a confusão e também afirmou que viu o autor saindo de sua casa, com as facas, e ameaçando os policiais.