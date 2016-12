Um motorista ficou ferido após um ônibus ser apedrejado na Rua Marciano Pinto, no bairro Sagrado Coração de Jesus, zona Sul, na manhã desta segunda-feira, 26. Segundo informações da PM, o motivo do apedrejamento seria por causa de rixas entre gangues do bairro. O motorista foi encaminhado ao HPS e ficará internado para procedimentos médico. Os autores ainda não foram localizados.