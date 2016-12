Suspeito de matar jovem de 19 anos na própria casa é preso

Um jovem de 19 anos foi assassinado a tiros dentro de casa na madrugada deste sábado, 24, no bairro Jardim Natal, zona Norte. O pai da vítima estava em casa com a filha e o rapaz quando a porta foi arrombada por quatro indivíduos armados. Um dos autores ficou vigiando a entrada enquanto os outros foram até o quarto do jovem e efetuaram pelo menos 11 disparos. Segundo o boletim de ocorrência, a suspeita é de que a motivação do crime seja por rixa devido ao tráfico de drogas no bairro.

Um dos suspeitos, um jovem de 18 anos foi preso e apresentado pelo delgado Rodrigo Rolli, titular da Delegacia Especializada de Homicídios, em coletiva nessa segunda-feira, 26. O autor também tem participação em uma tentativa de homicídio contra um adolescente de 14 anos ocorrido no dia 18 no bairro Jardim Natal e em um homicídio consumado em uma boate no bairro Mariano Procópio, ocorrido no dia 12.

Agora a polícia tenta encontar os outros autores, que já foram dentificados.