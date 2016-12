Homem de 26 anos é morto por objeto cortante no Barão do Retiro

Um homem de 26 anos foi morto na madrugada desse domingo, 25, no bairro Barão do Retiro, zona Sudeste. Segundo boletim de ocorrência, ao chegar ao local, a viatura da polícia se deparou com a vítima caída ao solo e com várias marcas de sangue no local onde ela se encontrava. Ela também possuía uma perfuração no peito, causada por objeto cortante. O homem foi atendido pelo SAMU. A perícia compareceu ao local. Foi realizado o rastreamento do suspeito, porém sem êxito.

Também na madrugada de domingo, um jovem de 21 anos sofreu uma tentativa de homicídio no bairro Vila Esperança, zona Norte. Segundo informações da polícia, a vítima foi baleada com um tiro no ombro e outro nas costas. A motivação do crime seria desavenças entre bairros. Foi realizado o rastreamento, porém o autor não foi localizado.