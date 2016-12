Órgãos de defesa realizam simulação contra situações de risco

Em parceria com a Defesa Civil e demais órgãos de segurança da cidade, o Corpo de Bombeiros realizou nessa quinta-feira, 22, uma simulação de evacuação emergencial no Independência Shopping. Para o desenvolvimento da ação, foram apontadas previamente, uma série de possíveis falhas expostas pelas equipes de segurança que serviram como simulação para o treinamento de prevenção a tragédias. Cerca de 100 profissionais da segurança pública do estado de Minas Gerais participaram da ação.



A equipe de segurança do Corpo de Bombeiros, apresentou, como eventuais problemas, falhas que vão desde a prevenção ao acidente até a resposta que será dada ao local que passou por dificuldades. “Nossa sessão de planejamento é responsável por desenvolver ações que vão desde instruções, treinamentos, simulações, cursos e palestras para discriminar e executar as partes de prevenção, na qual fazem parte da cobertura da defesa civil”, explica a assessora do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros, tenente Priscila Adonay.



Se acontecer efetivamente uma situação real de mobilização no interior do shopping, o estabelecimento entra na fase de resposta, que seria a de acessar o local para resgatar as vítimas, assim, é de suma importância que toda a segurança esteja ciente dos perigos que o local oferece. “A reunião dos órgãos é importante para repassar instruções de utilização dos equipamentos de segurança e saber para onde os visitantes do local devem ser levados, por exemplo”, finalizou.