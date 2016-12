Cerca de 70 mil pessoas devem passar pela Rodoviária até 4 de janeiro

Com a chegada do Natal e do ano novo, grande parte da população viaja para passar esse momento com a família, ou mesmo para aproveitar os dias de folga no litoral. Nesta época do ano, rodoviárias, aeroportos e estradas têm um aumento significativo no fluxo de pessoas e veículos. De acordo com Arthur Bittencourt, gerente do Terminal Rodoviário Miguel Mansur, em Juiz de Fora, a estimativa é que cerca de 70 mil pessoas passem pela rodoviária entre os dias 23 de dezembro e 4 de janeiro.

“Apesar de o período de recesso ser mais curto neste ano, estamos esperando o mesmo número de viajantes do ano passado. Para essa véspera de Natal, acrescentamos 40 ônibus extras”, relata Bittencourt. “O juiz-forano sempre procura viajar para a praia, então o Rio de Janeiro Capital e a Região dos Lagos são muito procurados, assim como as cidades situadas no litoral capixaba. Em relação aos municípios do interior de Minas Gerais, ainda não há veículos extras, porque esses locais normalmente não são procurados com antecedência. Sabemos, porém, que o número de passageiros com certeza irá aumentar”.

O gerente explica que a população é sempre orientada a chegar ao terminal com pelo menos 1h de antecedência, para evitar problemas no trânsito. “A passagem também deve ser comprada com antecedência, para garantir a viagem no dia e horário desejados. É importante lembrar do documento de identidade, que é cobrado a todas as pessoas maiores de 12 anos. As crianças abaixo dessa idade devem ter a certidão de nascimento para viajar”, recomenda.

Há orientações também para a bagagem, que deve ser identificada para que possa ser diferenciada das demais. “Pedimos que as pessoas fiquem sempre atentas aos seus pertences e às crianças, e que deem preferência ao embarque na rodoviária. Quem embarca fora do terminal corre o risco de sofrer com as chuvas, perder a hora ou ficar sem assento no ônibus. A rodoviária está preparada para atender a essas demandas, porque as empresas estão instaladas ali para oferecer o auxílio necessário”.

ESTRADAS

Nas rodovias, a expectativa é de que haja um aumento de 50% no fluxo de veículos durante as festas de fim de ano. O inspetor José Márcio Gomes, da Polícia Rodoviária Federal, recomenda que, antes de viajar de carro, as pessoas tenham o veículo em boas condições de trânsito. “A documentação pessoal e a do veículo devem estar em dia. Também é essencial se programar, sabendo a rota da viagem, o tempo de duração, e programar paradas de três em três horas. A alimentação deve ser leve, e as viagens à noite devem ser evitadas, pela difícil visibilidade e a maior possibilidade de o condutor dormir ao volante”, aconselha. “Chamamos a atenção para que a população observe os limites de velocidade e a sinalização. Não se deve realizar ultrapassagens em lugares proibidos, ou assumir a direção após consumir bebidas alcoólicas. Ressaltamos também que a cadeirinha deve ser utilizada por crianças de até sete anos e meio de idade”.

Ainda segundo Gomes, o tempo chuvoso requer cuidados extras. “Se a pista estiver molhada, é fundamental que o motorista fique mais atento e reduza a velocidade. A BR-267 é perigosa por natureza, com curvas acentuadas no trecho entre Juiz de Fora e Leopoldina, e relevo acidentado. Dessa forma, deve-se ter cautela e paciência ao transitar por ali, especialmente no fim de tarde e início da noite desta sexta-feira, e no início da manhã deste sábado, quando o trânsito estará mais lento”.

A BR-040 é melhor sinalizada, mas o inspetor chama a atenção para o trecho próximo à cidade de Santos Dumont, onde há uma maior número de acidentes. “Quem for passar por ali deve ter uma condução prudente e observar o limite de velocidade”, aconselha.