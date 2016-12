Confira como irão funcionar os serviços da Prefeitura neste fim de semana

Em virtude do feriado de Natal no dia 25, e do ponto facultativo no sábado, 24, algumas repartições da Prefeitura terão expediente alterado no final de semana. Confira:

Parque da Lajinha: Funcionará normalmente, das 8 às 17 horas, nos dois dias.

Parque do Museu Mariano Procópio: O parque não funcionará no sábado e no domingo, reabrindo na terça-feira, 27.

Funalfa: Biblioteca Municipal Murilo Mendes, Centro Cultural Dnar Rocha, Museu Ferroviário de Juiz de Fora, Praça CEU e sede não funcionam no sábado e domingo, retomando as atividades na segunda. O Centro Cultural Bernardo Mascarenhas não funciona no sábado e domingo, reabrindo na terça.

Cesama: Funcionará em esquema de plantão, atendendo pelo telefone 115.

Defesa Civil: Funcionará em esquema de plantão, atendendo pelo telefone 199.

Demlurb: A coleta acontece normalmente no sábado.

Espaço Cidadão: Não há expediente aos finais de semana.

Feiras livres: Acontecem normalmente no sábado. No domingo, não haverá as feiras da avenida Brasil e no bairro São Mateus (rua Manoel Bernardino).

Restaurante Popular: As unidades não funcionam nos finais de semana.

Guarda Municipal (GM): Nos dois dias, funcionarão normalmente a Central 153, a Supervisão Operacional e o posto no Hospital de Pronto Socorro (HPS). Na véspera de Natal, haverá equipes de apoio à fiscalização de posturas municipais.

Saúde: As unidades de Urgência e Emergência funcionarão em regime de plantão. Haverá expediente normal nas unidades de Pronto Atendimento (Upas) de São Pedro, Santa Luzia e Benfica; na Unidade de Urgência e Emergência (Regional Leste); no Pronto Atendimento Infantil (PAI); no Serviço de Atendimento Móvel de Saúde (Samu); e no Hospital Pronto Socorro (HPS). As unidades de Atenção Primária à Saúde (Uaps) não funcionam aos sábados e domingos.

Assistência Social: Casas de acolhimento institucional e serviços para população de rua funcionarão normalmente. Os conselhos tutelares atenderão em esquema de plantão, pelos telefones: Sul/Oeste – 9939-9073; Centro/Norte – 9939-8073; Leste – 9939-9373.

