Museu Mariano Procópio divulga horário de funcionamento para o fim de ano

Nos dois próximos fins de semana, o Museu Mariano Procópio terá funcionamento diferenciado. Nos dias 24, 25, 30 e 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro, as atividades serão suspensas. Nos demais dias, o funcionamento do Parque ocorre normalmente, de terça-feira a domingo, das 8 às 18 horas. Para integrantes do Clube de Caminhada, portando a carteirinha, a entrada é a partir das 6 horas.

Visitas à exposição “O Esplendor das Formas – Esculturas no acervo do Museu Mariano Procópio” podem ser realizadas de terça a sexta-feira, das 10 às 18 horas, com entrada até as 17 horas. A mostra ocupa a Galeria Maria Amália do prédio Mariano Procópio e duas salas anexas, que formam o núcleo original do edifício, de 1922. Estão expostas, até 24 de fevereiro, 232 obras de diferentes origens e técnicas, representando desde antigas civilizações até o acervo vinculado à produção artística europeia e brasileira dos séculos 19 e 20.

O Museu Mariano Procópio fica na Rua Mariano Procópio, 1100. O agendamento de visitas mediadas no Parque ou na Exposição pode ser feito por meio do telefone: 3690 – 2027.

Fonte: Assessoria PJF