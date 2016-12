Dois coletivos são assaltados na cidade

Dois roubos a coletivo foram registrados na noite dessa quarta-feira, 21. O primeiro caso foi registrado no bairro Igrejinha, zona Norte, com o ônibus da linha 726. Segundo o motorista e o cobrador, dois indivíduos armados com revólver anunciaram o assalto e levaram R$ 75,00. Após a ação, os suspeitos fugiram e não foram encontrados.

O segundo caso ocorreu com o ônibus da linha 531, no bairro Nova Califórnia, zona Oeste. Segundo o motorista, dois indivíduos armados com um revólver anunciaram o assalto e levaram do cobrador R$100. Logo após a ação, eles fugiram sentido ao bairro Marilândia. Os homens possuem características semelhantes a dos suspeitos de assaltarem anteriormente um coletivo da linha 520 de onde levaram a quantia de R$271,00. Foi realizado o rastreamento dos autores, porém sem êxito.