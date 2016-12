Jovem de 18 anos é preso por tráfico no Santo Antônio

Um jovem de 18 anos foi preso com drogas na tarde dessa quarta-feira, 21, no bairro Santo Antônio, zona Sudeste. Segundo boletim de ocorrência, após denuncias a polícia se dirigiu até a casa do autor e com a autorização do responsável pela residência, foram realizadas buscas no quarto do suspeito. Foram encontrados um revólver calibre 32, seis munições, uma mochila contendo 16 buchas de maconha, um invólucro com uma substância para preparo de crack, além de R$255,00. No momento das buscas o autor não estava presente, porém foi realizado o rastreamento pela região e ele foi localizado. O jovem assumiu a propriedade dos materiais encontrados, que foram apreendidos. O suspeito foi preso e conduzido à delegacia.