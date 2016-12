Juiz-foranos procuram clínicas para se vacinar contra a dengue

Juiz de Fora registrou 48 mortes por dengue em 2016, de acordo com a Secretaria de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) e, como no período chuvoso entre a primavera e o verão, o número de pessoas contaminadas pelo vírus tende a aumentar, a procura pela prevenção também tem alta. As vacinas contra a dengue chegaram às clínicas particulares da cidade em agosto, e segundo o proprietário da Clínica Crescer Vacina, Antônio de Pádua, a procura pela imunização foi baixa durante esses meses, mas, o aumento das temperaturas e a incidência da chuva já alarmaram algumas pessoas.



“A procura pelas vacinas vem aumentando O pessoal está ligando e começando a tomar as providências a respeito da proteção”, diz Pádua. A vacina é indicada para pessoas entre 9 e 45 anos, mas o médico já percebeu que pessoas acima da faixa etária também têm buscado as doses. “Notamos que a preocupação está em vacinar os idosos, já que a dengue é mais agressiva nos extremos”.



Na Clínica Vaciclin a procura já teve aumento de 15%. Para diretor técnico, Mário Lúcio Novaes, é importante que as pessoas se vacinem antes do período considerado mais crítico, entre janeiro e fevereiro. “A proteção começa depois de cinco a dez dias da aplicação”, explica.



O imunizante é válido para os quatro tipos de dengue e será aplicado em três doses, com intervalo de seis meses. “A primeira dose, você toma agora, a segunda daqui a seis meses e a terceira em um ano. Após a terceira dose, a proteção é de 90%”, esclarece Novaes.



A vacina atinge a eficácia de 70% contra a dengue clássica (a mais leve), 82% nos casos de hospitalização e 93% da incidência de dengue hemorrágica. “Esses índices são alcançados depois de tomar a terceira dose. Mas a primeira é fundamental para não desenvolver casos graves”, acrescentou o médico Antônio de Pádua, ao explicar que é possível que o paciente contraia doença entre as duas primeiras doses.



O preço por dose varia entre R$220 e R$280. A aplicação é contraindicada, por exemplo, em gestantes. “Os outros pacientes são avaliados na hora, mas de maneira geral, não tem contraindicação”, esclareceu Novaes.

SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE

Ministério da Saúde e o Instituto Butantan lançaram nessa quarta-feira, 21, em São Sebastião, Distrito Federal, a terceira fase dos testes em humanos da vacina contra dengue. A pasta investiu R$100 milhões para a produção da vacina, que está na terceira e última fase de desenvolvimento pelo laboratório público. A imunização tem potencial para proteger a população contra os quatro tipos da dengue, com uma única dose.



A imunização precisa, ainda, passar pela aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para que possa ser produzida em larga escala pelo laboratório e disponibilizada para campanhas de imunização no Sistema Único de saúde (SUS), em todo o país.



Para o diretor substituto do Instituto Butantan, Marco De Franco, a vacina já demonstrou nas duas fases anteriores segurança e uma boa resposta dos voluntários. Os resultados da pesquisa dependem de como será a circulação do vírus, mas o Butantan estima ter a vacina contra a dengue disponível em 2018.