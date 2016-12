Pais devem redobrar atenção com as crianças durante o período de férias

O hábito do brasileiro de deixar os afazeres para cima da hora faz com que os centros comerciais fiquem mais movimentados às vésperas do Natal, e também na preparação para as festividades de Ano Novo. Muitos pais precisam, por conta das férias escolares, levar os filhos para resolver os últimos preparativos para as datas. Por conta disso, a Polícia Militar (PM) alerta essas pessoas a redobrarem os cuidados com os pequenos para evitar problemas.

“Sabemos que as crianças sempre vão estar com as atenções voltadas para os enfeites de Natal. Eles são atrativos não só para elas, como para os adultos também. Um papai Noel, um pisca-pisca, um enfeite diferente, podem tirar a atenção, mas no caso dos pais, eles devem evitar esse tipo de distração e ficar de olho nos filhos”, aponta o assessor de Comunicação da 4ª Região de Polícia Militar, major Marcellus Machado.

Outra orientação é deixar algo que identifique a criança e os pais, e também contenha um telefone de contato e um endereço, para que caso a criança se perca dos pais, consiga que os responsáveis sejam contatados imediatamente. “Se possível, a criança deve ser ensinada a saber o nome completo dos pais e a gravar pelo menos um número de telefone que possa ser acionado nesse tipo de situação”, pontua o major.

Segundo o assessor da 4ª Região da PM, alguns hábitos devem ser evitados, como por exemplo, brincadeiras nas quais os pais ameaçam a criança por ela ter deixado de fazer algo, ou por ter feito pirraça, dizendo que vão chamar a polícia para elas.

“Isso é muito sério. Essa é a pior brincadeira que se possa fazer com uma criança, fazendo uma imagem ruim de um agente protetor da Lei. Quando você fala ‘se você não comer, ou não parar de fazer bagunça, eu vou chamar um policial’, incute medo na criança. Em um momento no qual ela se sinta insegura, não vai procurar a PM, por sentir medo da autoridade policial”, esclarece .

Para o major é fundamental segurar a criança pelo pulso, e sempre repetir as orientações de que ela deve estar junto dos pais, para que a integridade física dela seja preservada. “A antiga recomendação de não falar com estranhos, não aceitar presentes, nem doces, nem qualquer outra coisa ou alimento de alguém que a criança não conheça, também continua muito importante. Em caso de algum problema, os pais devem orientar os filhos a pedir socorro aos policiais militares”.

Outro conselho relevante, conforme o assessor, é prestar atenção e memorizar a roupa usada pela criança, antes de sair de casa. “As características e a descrição exata das vestimentas usadas pela criança facilitam a localização”, pontua Machado.

COMPORTAMENTO DURANTE AS VIAGENS

Muitos juiz-foranos saem da cidade, durante o fim de ano, e seguem para outros municípios, muitos deles, localizados em regiões litorâneas. Nesses casos, conforme o major Marcellus Machado, é preciso conhecer a estrutura de segurança do destino da viagem, para saber a quem procurar, em caso de necessidade.

“Ao chegar ao local, é importante se informar com as autoridades de segurança sobre os locais com maior ocorrência de crimes, verificar quem pode ser acionado se algum problema acontecer”, comenta. No caso das cidades do litoral, ele orienta que os viajantes fiquem atentos às orientações das autoridades. “Em alguns pontos, há alertas sobre fortes correntezas, ou algumas peculiaridades de cada região, que devem ser respeitadas. Além disso, a atenção deve estar voltada para a criança, principalmente se ela estiver próxima ao mar”, reforça.

Também é relevante, conforme o assessor, estar com os documentos das crianças por perto. Itens como identidade, carteira de vacinação, CPF são sempre úteis em muitos casos, e necessários se acontecer algum acidente, ou situação similar.