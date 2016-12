Avenida Dr. Simeão de Faria recebe muro de contenção

A Secretaria de Obras (SO) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) construiu um muro de contenção na Avenida Doutor Simeão de Faria, no Bairro Santa Cruz, região norte, para eliminar os riscos de a via continuar cedendo. A obra, custeada por recursos municipais, foi executada pela subsecretaria de Operação Urbana da SO, com foco também na melhoria da passagem dos pedestres, devido ao trânsito intenso do local.

A intervenção foi feita após a queda do muro que existia no local, que provocou um deslizamento de terra, comprometendo parte da via. Há um mês, foi iniciada a construção do muro de concreto, com cerca de doze metros de comprimento e pouco mais de dois metros de altura. A equipe agora trabalha no acabamento, com a recomposição do passeio. O trânsito na via não foi interditado, e apenas a passagem de pedestres continua restrita.

Cristina Maria Domingos, moradora do bairro há 18 anos, comenta que o local estava muito perigoso, e, com as chuvas, a situação estava cada vez mais preocupante: "Como essa é a rua principal do bairro, por aqui passam muitos veículos de carga pesada, o que só piorava a situação". Miriam Moreira, moradora há mais de 26 anos, acrescenta: "Vai melhorar nossa situação. Principalmente a passagem dos pedestres".

Fonte: Assessoria PJF