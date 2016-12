Bombeiros encontram segundo corpo no Paraibuna nessa quarta

Atualizada às 22h54 de 21/12/2016

Depois de resgatar o cadáver de uma mulher de 40 anos que estava boiando no Rio Paraibuna pela manhã, no trecho do bairro Vila Ideal, zona Sudeste, o Corpo de Bombeiros atendeu a outro chamado, de um possível afogamento de outro homem, de 51 anos de idade, no início da tarde dessa quarta-feira, 21. Segundo informações da Polícia Militar (PM), um homem trabalhava na limpeza do trecho do rio que passa pela Estrada União Indústria, no bairro Retiro, também na zona Sudeste, quando se deparou com o corpo preso às grades de uma das barragens. Testemunhas informaram que a vítima caminhava em uma ponte às margens do Rio quando sumiu repentinamente.

As roupas do homem e o chinelo que ele usava foram encontrados na ponte, o que levou os militares a suspeitarem de que o homem teria pulado no rio voluntariamente. Após buscas no trecho, a equipe encontrou o corpo, sem vida. A Polícia Civil compareceu ao local para realizar os trabalhos de perícia e, comprovando que não havia sinais de violência no cadáver, constatou a morte por afogamento.

INCIDÊNCIA DE AFOGAMENTOS

A tenente Priscila Adonay, assessora de comunicação do Corpo de Bombeiros, ressaltou que a incidência de afogamentos nessa época do ano aumenta, por conta dos dias quentes. “Muitas pessoas procuram um meio de lazer para se refrescar e as estatísticas de princípio de afogamento e de afogamento aumentam drasticamente”, comentou.

