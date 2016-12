Bruno mantém secretária de Educação e anuncia nome de novo procurador municipal

O prefeito Bruno Siqueira anunciou, nessa quarta-feira, 21, o nome de mais duas pessoas que devem compor a próxima Administração Municipal. Entre os nomes, está o de Edgar Souza Ferreira, escalado para novo procurador geral do município a partir de 1º de janeiro de 2017. Segundo publicação na página do Facebook do prefeito, o procurador atual, Leonardo Guedes, foi substituído a pedido do próprio. No entanto, Guedes deve continuar atuando vinculado ao gabinete.



Já no início da tarde de hoje, Bruno Siqueira anunciou que a professora Denise Vieira Franco vai continuar à frente da Secretaria de Educação. Com ela, de acordo com o prefeito, são cinco servidores efetivos em pastas importantes da Administração: Educação, Saúde (Beth Jucá), Administração e Recursos Humanos (Andreia Goreske), Fazenda (Fúlvio Albertoni) e Procuradoria Geral (Edgar Ferreira).