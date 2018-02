Forças Armadas participam de varredura em presídio no Rio

As Forças Armadas participam na manhã de hoje, 21, de uma operação de varredura na Penitenciária Milton Dias Moreira, em Japeri, na Baixada Fluminense. A operação segue o decreto de Garantia da Lei da Ordem (GLO), assinado em julho de 2017 pelo presidente Michel Temer, para a realização de operações integradas entre as forças de segurança estaduais e federais no Rio de Janeiro.

Detentos do presídio iniciaram uma rebelião no fim da tarde de domingo, 18, e 18 pessoas chegaram a ser feitas reféns, sendo oito agentes e 10 presos. A situação foi controlada no dia 19 e foram apreendidos um revólver, duas pistolas e uma granada de efeito moral.

Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, o apoio das Forças Armadas é logístico, com a utilização de cães farejadores e especialistas em detecção de metais. Caberá aos agentes penitenciários a realização de vasculhamento e varredura tátil.

A nota divulgada pela secretaria informa ainda que os militares em nenhum momento estabelecerão contato com os detentos. Os pavilhões serão evacuados previamente pelos agentes penitenciários para que possa ser realizada a inspeção dos militares.

Fonte: Agência Brasil